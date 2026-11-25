Samantha Markle (62) fürchtet, dass ihr Vater Thomas Markle Sr. (82) den aktuellen Skandal womöglich nicht überleben wird. Der 82-Jährige befindet sich nach seiner Festnahme in Florida in US-Bundesgewahrsam. In den USA und auf den Philippinen werden ihm Straftaten im Zusammenhang mit Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs vorgeworfen. Im Gespräch mit Dan Wootton machte Samantha nun deutlich, wie sehr sie die Situation belastet. "Ich glaube einfach nicht, dass er das überleben wird. Es ist wirklich eine Hexenjagd", erklärte die 62-Jährige. Mit diesen Worten stellte sich Herzogin Meghans (45) Halbschwester öffentlich auf die Seite ihres Vaters. Thomas Sr. selbst weist alle Vorwürfe, die gegen ihn erhoben werden, entschieden zurück. Ob und wann es zu einem Prozess kommt, ist bislang nicht bekannt.

Samantha beließ es nicht bei der Sorge um ihren Vater. Im Interview mit Dan erhob sie auch eine schwere Anschuldigung gegen zwei Mitglieder ihrer Familie. "Ich glaube, dass es eine Verschwörung zwischen meinem Bruder [Thomas Jr.] und Meghan gibt", behauptete sie. Belege dafür, dass Meghan und Thomas Jr. gemeinsam gegen ihren Vater vorgehen, legte Samantha allerdings nicht vor. Thomas Jr. soll im vergangenen Monat in der philippinischen Unterkunft seines Vaters mehrere Kisten mit entsprechendem Bildmaterial entdeckt haben. Thomas Sr. bestreitet sowohl den Besitz dieses Materials als auch jedes Fehlverhalten. Nach seiner Darstellung seien die betreffenden Geräte manipuliert worden. In einer Stellungnahme fand er deutliche Worte für seinen Sohn: "Das ist einfach ein Haufen Lügen. Es ist krank. Ich habe keine Ahnung, warum Tom versucht, mich mit diesen Lügen zu zerstören." Damit stehen sich innerhalb der Familie weiterhin widersprüchliche Darstellungen gegenüber.

Der Familienkonflikt hatte sich bereits zuvor deutlich verschärft. Thomas Jr. warf seinem Vater öffentlich vor, Gedächtnislücken nur vorzutäuschen, um einer möglichen Strafe zu entgehen. Laut The Sun kam ein 16-seitiges psychiatrisches Gutachten zu dem Ergebnis, dass Thomas Sr. nicht an Demenz leide. Demnach übertreibe oder simuliere er Erinnerungslücken und sei geistig verhandlungsfähig. Am 30. Oktober war er in eine Demenzpflegeeinrichtung in Florida gezogen. Etwa eine Woche später nahm ihn das FBI dort fest. Bei der Untersuchung soll er dennoch Anzeichen von Gedächtnisverlust gezeigt haben. Hinzu kommen gesundheitliche Probleme: Er erlitt bereits mehrere Schlaganfälle. Auch sein Verhältnis zu Meghan gilt seit Jahren als zerrüttet. Nach Bekanntwerden der Anschuldigungen erklärte die Herzogin, der fehlende Kontakt ihres Vaters zu ihr und ihren Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) diene deren Schutz.

Anzeige Anzeige

Kevin Manning/MEGA, Diego Cuevas/Getty Images Samantha Markle und Herzogin Meghan

Anzeige Anzeige

Getty Images Thomas Markle auf einem Polizeifoto aus dem Bezirksgefängnis von Pinellas County in Florida, November 2026

Anzeige Anzeige