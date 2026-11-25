Inmitten der schweren Anschuldigungen gegen Thomas Markle könnte Herzogin Meghan (45) überraschend Rückhalt aus dem britischen Königshaus bekommen haben. Ihr Vater wurde in den USA unter dem Verdacht festgenommen, Darstellungen sexualisierter Gewalt an Kindern besessen zu haben. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung. Die ehemalige BBC-Royalkorrespondentin Jennie Bond vermutet, dass König Charles III. (78) angesichts der Ereignisse auf seine Schwiegertochter zugegangen ist. "Ich bin mir ziemlich sicher, dass der König nach der Festnahme ihres Vaters mit Meghan Kontakt aufgenommen und ihr in dieser schwierigen Lage sein Mitgefühl ausgesprochen hat. Es gibt also einen Austausch", erklärte die Expertin gegenüber Sky News.

Für Jennie wäre die mutmaßliche Geste des Monarchen vor allem auf menschlicher Ebene von Bedeutung. Trotz der Zerwürfnisse der vergangenen Jahre scheint es ihrer Einschätzung nach durchaus noch Berührungspunkte zwischen den Mitgliedern der Königsfamilie zu geben. Die räumliche und emotionale Distanz der Sussexes zum britischen Königshaus müsse demnach nicht zwangsläufig bedeuten, dass sie in persönlichen Krisen auf sich allein gestellt sind. Allerdings unterscheidet die Adelsexpertin deutlich zwischen familiärem Mitgefühl und einer tatsächlichen Aussöhnung. Dass die Royals ihre Konflikte überwunden haben, lasse sich daraus keineswegs ableiten. Ohnehin gibt es bislang keine näheren Informationen darüber, wie der Austausch ausgesehen haben könnte. Ob Charles zum Telefon gegriffen oder seiner Schwiegertochter auf schriftlichem Wege Beistand angeboten haben soll, bleibt offen.

Eine besonders schwierige Position nimmt Charles nach Einschätzung von Jennie im Konflikt seiner beiden Söhne ein. "Ich habe keinen Zweifel daran, dass […] es für Charles sehr, sehr schwierig ist, beide Söhne bei der Stange zu halten, und er empfindet große Loyalität gegenüber William, der ihm die ganze Zeit über zur Seite gestanden hat", so Jennie. Während Prinz Harry (42) und Prinz William ihrer Einschätzung nach noch immer keinen Weg zueinander gefunden haben, gelinge es ihrem Vater, die Bindung zu beiden aufrechtzuerhalten. Eine Chance für die zerstrittenen Brüder sieht die Royalkennerin vor allem abseits der Öffentlichkeit: Mögliche Annäherungsversuche sollten ihrer Meinung nach fernab des medialen Interesses stattfinden.

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Getty Images Meghan, Duchess of Sussex, im Gespräch mit Prince Charles; daneben Prince William und Prince Harry beim Commonwealth Day-Gottesdienst, 2019

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Getty Images Herzogin Meghan, Duchess of Sussex, und Prinz Harry besuchen das Himmah Hub in Nottingham

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