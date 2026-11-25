Bei der Festlegung seiner Gefängnisstrafe konnte Russell Brand (51) offenbar von seiner Vergangenheit profitieren. Der britische Komiker erhielt Anfang November am Londoner Southwark Crown Court eine Haftstrafe von insgesamt zehn Jahren und sechs Monaten. Die Geschworenen hatten ihn zuvor wegen Vergewaltigung und drei weiterer Sexualdelikte schuldig gesprochen. Wie aus den schriftlichen Ausführungen des Gerichts hervorgeht, die The Blast aufgriff, hatte Richter Joel Bennathan für das Vergewaltigungsdelikt zunächst zehn Jahre vorgesehen. Letztlich reduzierte er diesen Teil der Strafe jedoch um zwölf Monate. Ausschlaggebend waren unter anderem Russells weitgehend unbelastetes Vorstrafenregister und sein Engagement für suchtkranke Menschen. Auch der große zeitliche Abstand zu den Verbrechen kam ihm zugute. Die Übergriffe fanden zwischen 2004 und 2009 statt, sodass die jüngste Tat inzwischen 17 Jahre zurückliegt.

Wie sich die endgültige Haftdauer zusammensetzt, erklärt ein Blick auf die einzelnen Schuldsprüche. Für die drei sexuellen Übergriffe bestimmte das Gericht Gefängnisstrafen von acht, neun und 18 Monaten. Da diese gleichzeitig verbüßt werden, erhöhen sie das Strafmaß lediglich um anderthalb Jahre. Auch hier fiel die Entscheidung milder aus als ursprünglich erwogen: Die längste Einzelstrafe sollte zunächst 24 Monate betragen. Um eine vermeintlich unverhältnismäßig hohe Gesamtstrafe zu vermeiden, nahm der Richter eine weitere Anpassung vor. Die gesamten zehneinhalb Jahre muss Russell allerdings voraussichtlich nicht im Gefängnis verbringen. Nach etwa sieben Jahren könnte eine Entlassung unter Auflagen möglich sein, wobei seine bisherige Untersuchungshaft berücksichtigt wird. Anschließend unterliegt er weiterhin bestimmten Vorschriften. Bei Verstößen droht eine erneute Inhaftierung. Hinzu kommen lebenslange Meldepflichten für Sexualstraftäter.

Von Russells Darstellung der Ereignisse zeigte sich der Richter keineswegs überzeugt. Er beschuldigte den Schauspieler, vor Gericht die Unwahrheit gesagt und seine Bekanntheit jahrelang als Schutz vor strafrechtlichen Konsequenzen genutzt zu haben. Besonders sein Umgang mit einer Betroffenen sorgte für scharfe Kritik. Bennathan sprach in diesem Zusammenhang von "atemberaubender Arroganz". Obwohl Russells Prominenz allein keine härtere Bestrafung rechtfertigte, floss das Leid der Frauen in die Bewertung ein. Sie mussten schließlich miterleben, wie ihr Peiniger über Jahre öffentliche Anerkennung erhielt. Ein positives Bild zeichnete dagegen Dean Osgood, der schilderte, wie Russell einen Menschen in Not finanziell und persönlich unterstützt hatte. Der 51-Jährige bestritt die Vorwürfe nicht einvernehmlicher sexueller Handlungen. In drei der insgesamt sieben Anklagepunkte wurde er freigesprochen. Laut einem Bericht vom 21. November erwog Russell, gegen das Urteil vorzugehen, hatte jedoch noch keine Berufung eingelegt.

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Getty Images Russell Brand trifft zum Prozess am Southwark Crown Court in London ein, 28. Oktober 2026

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Imago Russell Brand verlässt mit seiner Ehefrau Laura Gallacher das Southwark Crown Court in London, 4. November 2026

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