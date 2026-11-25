Bei der neuen Paarungszeremonie von Love Island VIP ist es zu einem überraschenden Aus gekommen. Diesmal durften die Frauen bestimmen, mit wem sie ein Couple bilden möchten. Maxime Ocasek war als Letzte an der Reihe und musste sich zwischen Calvin Steiner und Giuliano Lorenzo Hediger entscheiden. Obwohl sie sich stärker zu Giuliano hingezogen fühlte, fiel ihre Wahl auf Calvin. Ihrer Verbindung wolle sie eine Chance geben, auch wenn es zwischen den beiden noch nicht gefunkt habe. Für Giuliano hatte das bittere Folgen: Er blieb als einziger Mann ohne Partnerin übrig und musste die Villa verlassen. Moderatorin Sylvie Meis (48) fand in der Show die passenden tierischen Worte für seinen Abgang: "Dieser Wolf muss leider ein anderes Jagdrevier suchen. 'Love Island VIP' ist vorbei für dich, es ist Zeit, sich zu verabschieden."

Zum Abschied richtete Giuliano noch ein paar emotionale Worte an seine Mitstreiter. "Meine Lieben, es hat mich so gefreut, euch alle kennenzulernen. Es war eine super Zeit hier", sagte er in der Show. Selbstkritisch führte er weiter aus: "Ich hatte sehr viel Mühe, mich auf etwas einzulassen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit mir." Die anderen Kandidaten nahm sein Aus sichtlich mit. Nelson Henry hatte beim Abschied Tränen in den Augen. Die anderen Islander nahmen ihn anschließend tröstend in den Arm. Eine kleine Überraschung hatte zuvor schon Camelia Minicuta parat. Sie entschied sich nämlich nicht für Giuliano, sondern wählte Paco Herb (31). Ihre Begründung fiel ziemlich eindeutig aus: Giuliano sei in der Friendzone. Paco wolle sie dagegen eine Chance geben und ihn besser kennenlernen. Für den Wolf war damit auch dieses Revier abgesteckt.

Zwischen Giuliano und Camelia hatte es schon vor der Zeremonie Spannungen gegeben. Der Kandidat hatte ihr zuvor versichert, dass er nur an ihr interessiert sei. Ein Clip, der bei der Movie Night gezeigt wurde, ließ jedoch an seinen Worten zweifeln. Darin war zu sehen, wie Giuliano leidenschaftlich mit Hanna Weig (30) knutschte und danach zwischen beiden Frauen schwankte. Camelia war sichtlich verletzt – zum einen wegen des Widerspruchs zu seinen Beteuerungen, zum anderen, weil der Kuss vor allen Kandidaten gezeigt wurde. Sie stellte Giuliano daraufhin zur Rede und warf ihm vor, sie belogen zu haben. Als es nun bei der Paarungszeremonie um ihre Wahl ging, hatte die Verbindung der beiden also schon einige Kratzer abbekommen. Vor der versammelten Gruppe stellte Camelia dann klar, dass sie Giuliano nur noch als Freund sieht. Dass er am Ende ganz ohne Partnerin dastehen würde, wurde ihm erst durch Maximes Entscheidung zum Verhängnis.

Neue Folgen von "Love Island VIP" sind immer ab Mittwoch auf RTL+ zu sehen.

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RTLZWEI "Love Island VIP"-Cast von 2026

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RTL ZWEI Giuliano Lorenzo Hediger bei seinem Exit bei "Love Island VIP", 2026

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