Oliver Pocher (48) denkt offenbar nicht daran, im Zoff mit Menowin Fröhlich (39) leisezutreten. Nachdem sich der Musiker öffentlich für sein Verhalten bei der Liveaufzeichnung des Podcasts "Patchwork Boys" in Leipzig entschuldigt hatte, meldete sich der Comedian nun in seinem Format "Bildschirmkontrolle" erneut zu dem Vorfall zu Wort. Reue ist bei ihm in seinem Rückblick nicht zu erkennen. "Die Sache ist ein bisschen eskaliert. Es ging ein bisschen hin und her. Man fühlte sich, als wäre es eine Mischung aus Jerry Springer und einer guten Talkshow aus den Neunzigern, wo sich die Assis gegenseitig beschimpfen", beschrieb der Moderator die Stimmung an jenem Abend. Weiter nachtragen will der Moderator dem Musiker den Vorfall jedoch offenbar nicht. Für ihn scheint die Auseinandersetzung trotz der gegenseitigen Attacken abgeschlossen zu sein. "Aber ist egal, ich bin nicht nachtragend. Von meiner Seite aus ist das in Ordnung", stellt Oliver klar.

Doch wie kam es überhaupt zu dem Eklat auf der Bühne? Laut Oliver hatte Menowin während der Aufzeichnung wissen wollen, ob er sich im Gegenzug über die Kinder des Comedians lustig machen dürfe. Darauf reagierte der fünffache Vater mit einer derben Bemerkung über die Familienkonstellation des Sängers. "Dann habe ich gesagt: 'Gut, wenn ich meine Cousine bumse, gibt's vielleicht ein sechstes.' Das fand er dann nicht mehr so witzig und hat sich dann dazu entschlossen, zu gehen, mit den Begriffen: F*tze, F*tzen-Move. Einen Tag später tat's ihm leid, weil er ja Christ ist", erzählte Oliver in seiner Sendung. Tatsächlich hatte Menowin nach dem Schlagabtausch wütend die Bühne verlassen. Zugleich betont Oliver erneut, dass er keinen Groll hege. Damit erklärt der 48-Jährige den Konflikt zumindest von seiner Seite aus für beendet, nachdem Menowin seine Wortwahl bereits öffentlich bedauert hatte.

Dabei hätte der Abend eigentlich ganz anders laufen sollen. Menowin hatte dem Auftritt zugestimmt, um sich mit Oliver auszusprechen und frühere Konflikte endlich aus der Welt zu schaffen. Statt einer Versöhnung lieferten sich die beiden vor dem Live-Publikum jedoch einen heftigen Wortwechsel. Der älteste Sohn des Sängers saß im Zuschauerraum und bekam den Streit hautnah mit. Nachdem sein Vater die Bühne verlassen hatte, ging auch er aus der Location. Auf Instagram entschuldigte sich Menowin anschließend vor allem für seine Wortwahl. Sein Verhalten auf der Bühne passe nicht zu den Werten, für die er als gläubiger Christ stehen wolle, erklärte er dort. Gleichzeitig machte Menowin deutlich, wo für ihn die Grenze lag: Spott über die Mutter seines Kindes sei für ihn nicht hinnehmbar gewesen – insbesondere, weil sein Sohn die Bemerkung und den anschließenden Streit unmittelbar miterlebte.

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Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich im Mai 2025

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Imago Pietro Lombardi und Oliver Pocher beim One Luxury Private Summer Gathering x Stella Rheni in Bonn

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