Lola Weippert (30) hat in ihrem Urlaub auf Ibiza gleich zwei Übergriffe erlebt. Davon erzählte die Moderatorin jetzt in "Schön laut", ihrem gemeinsamen Podcast mit Vanessa Mai (34). An einem abgelegenen Strand hatte sie sich von einer befreundeten Fotografin nackt fotografieren lassen. Zunächst sei dort weit und breit niemand zu sehen gewesen, Lola fühlte sich ungestört. Dann bemerkte sie jedoch einen älteren Mann, der sie mit seinem Handy filmte, ohne sie vorher gefragt zu haben. Die Moderatorin rief ihn zu sich und stellte ihn zur Rede, obwohl die beiden nicht dieselbe Sprache sprachen. Schließlich brachte sie den Fremden dazu, das Material zu löschen. Reue habe dieser allerdings nicht gezeigt. Stattdessen habe er die Verantwortung bei ihr gesucht. "Er meinte zu mir: 'Selbst schuld, wenn ich so am Strand bin.' Ich war auf 180", schildert Lola in dem Podcast.

Durch die heimlichen Aufnahmen war das Gefühl von Freiheit für Lola mit einem Schlag verflogen. "Will der mich eigentlich komplett verarschen? Ich habe mich hier gerade so wohlgefühlt und jetzt kommt hier mal wieder ein Vollidiot", gab sie ihre Gedanken im Podcast wieder. Dabei sollte es während ihrer Reise nicht bleiben. Kurz nach dem Vorfall am Strand kam es zum zweiten Übergriff: Als die Moderatorin aus einem Taxi stieg, fasste ihr der Fahrer an den Hintern. In diesem Moment sagte Lola zunächst nichts. Der Grund: Ihre Mutter war bei ihr, weshalb die Moderatorin keinen Streit auslösen und keine möglicherweise gefährliche Situation heraufbeschwören wollte. Sie habe deshalb zunächst geschwiegen. Im Nachhinein beschäftigte Lola diese Reaktion allerdings sehr. Sie ärgerte sich darüber, den Taxifahrer nicht sofort zur Rede gestellt und sich gegen sein Verhalten gewehrt zu haben.

Trotz der Vorfälle gab es auf Ibiza aber auch unbeschwerte Augenblicke für Lola. So entdeckte sie auf der Insel eine neue Lieblingseisdiele, die es ihr offenbar besonders angetan hatte. Die Moderatorin scherzte, dass sie allein durch das Eis jeden Tag rund 1.000 zusätzliche Kilokalorien zu sich genommen habe. In ihrem "Schön laut"-Podcast gibt die 30-Jährige zudem Einblicke in persönliche Ängste und gesundheitliche Sorgen. Zuletzt beschäftigte sie vor allem ein Tumor in ihrer rechten Brust. Bei einer Ultraschalluntersuchung hatte sich gezeigt, dass dieser größer geworden war. Eigentlich war vorgesehen, dass sie erst in einem weiteren halben Jahr zur Kontrolle gehen sollte. Darauf wollte die Moderatorin jedoch nicht warten. Stattdessen wollte sie so schnell wie möglich eine Biopsie an der Berliner Charité durchführen lassen, um Gewissheit zu bekommen. "Ich habe so Angst vor Krebs. Und gleichzeitig denke ich mir: Ich möchte nicht, dass die Angst größer ist als mein Optimismus", erklärte sie offen.

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