Was für ein Zufall in Miami! Knossi (40) ist derzeit im Rahmen seiner "World Tour" unterwegs und machte dabei auch Station in der US-Metropole. Als er dort in einen Bus stieg, lief ihm ausgerechnet ein Exfreund von Lola Weippert (30) über den Weg. Das zeigt ein Clip, den der Entertainer jetzt in seiner Instagram-Story geteilt hat. Nachdem ihm der Mann von seiner früheren Beziehung mit der Moderatorin berichtet hatte, fackelte Knossi nicht lange. Spontan schnappte er sich sein Smartphone, startete einen Videoanruf bei Lola und sorgte so für ein völlig unerwartetes Wiedersehen der beiden Ex-Partner. Mit einem breiten Grinsen hält Knossi sein Smartphone in Richtung der gut gelaunten Truppe im Bus. Auf dem Display ist Lola mit langen, offenen blonden Haaren zu sehen. Die Blondine nimmt die kuriose Situation sichtlich amüsiert auf und lächelt in die Kamera.

Ganz aufgeregt schildert Knossi seiner Kollegin, wie es zu dem überraschenden Treffen gekommen ist: "Es ist so crazy. Ich bin hier in Miami von GTA 6. Komm hier in den Bus rein. Ich sag so zu jedem Hallo. Er sagt: Hey, ich kann Deutsch, sagt er, ein bisschen. Meine Ex-Freundin ist Lola Weippert. Ich: Oh mein Gott." Während er erzählt, brechen seine Mitreisenden immer wieder in Gelächter aus. Der Moderator lässt seinen Blick zwischen Lola auf dem Bildschirm und den Männern neben sich hin- und herwandern. Dann kann er sich eine kleine Stichelei nicht verkneifen und zieht Lola mit ihrem Verflossenen auf: "Der will dich noch. Der liebt dich noch. Der will dich noch. Lola, der will." Die Moderatorin lässt sich von dem Spaß offenbar nicht aus der Ruhe bringen und nimmt die Situation mit einem Lächeln hin. Was genau sie oder ihr Ex-Freund zu dem spontanen Video-Wiedersehen sagen, bleibt in dem kurzen Clip allerdings verborgen.

Um wen es sich bei Knossis Zufallsbekanntschaft in Miami genau handelt, bleibt vorerst ein Geheimnis. Weder fällt in dem Clip sein Name noch gibt es genauere Infos zu der früheren Beziehung. Immerhin hatte Lola erst kürzlich ein paar Details über ihren Männergeschmack ausgeplaudert. In ihrem Podcast "Schön Laut", den sie gemeinsam mit der Sängerin Vanessa Mai (34) aufnimmt, sprach die Moderatorin ganz offen über ihre prominenten Schwärme. Dabei verriet sie auch, welche bekannten Männer sie besonders attraktiv findet.

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Collage: Imago, Instagram / knossi Collage: Lola Weippert und Streamer Knossi

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Imago Knossi, Juni 2025

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