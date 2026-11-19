Lola Weippert (30) steht in den kommenden Tagen ein wichtiger medizinischer Termin bevor. Wie die Moderatorin am späten Mittwochabend in ihrer Instagram-Story ankündigte, soll am Freitag in der Charité eine Biopsie bei ihr vorgenommen werden. Bei so einem Eingriff wird Gewebe entnommen, damit es anschließend genauer untersucht werden kann. Die Neuigkeit teilte sie eher beiläufig mit ihren Followern, als sie kurz vor dem Schlafengehen gemeinsam mit einer Begleiterin aus ihrem Berliner Hotelzimmer berichtete. "Und Freitag geht's zur Charité wegen meiner Biopsie", ließ sie ihre Follower per Texteinblendung wissen. Weitere Angaben zu dem bevorstehenden Eingriff machte der Social-Media-Star nicht. Stattdessen schilderten Lola und ihre Begleitung, wie voll ihr Terminkalender während des kurzen Aufenthalts in der Hauptstadt ist.

Bevor es für Lola am Freitag in die Charité geht, wartet zunächst ein langer Arbeitstag auf sie. Am Donnerstag steht eine Podcastaufnahme an. Damit ist ihr Programm jedoch noch nicht beendet: Für den Abend ist zusätzlich der Besuch eines Events vorgesehen. Lola und ihre Begleiterin waren am Mittwoch in Berlin angekommen und bleiben nach Lolas Angaben bis Freitag in einem Hotel. In ihren Instagram-Storys gewährte die Moderatorin ihren Followern auch einen kleinen Einblick in die Unterkunft. Gut gelaunt nahmen die beiden Frauen das Zimmer unter die Lupe und suchten nach dem Badezimmer, das zunächst gar nicht so leicht zu finden war. Nach ihrer Ankunft hatten die Frauen offenbar noch ein ungewöhnliches Erlebnis, zu dem Lola allerdings keine Details nannte. Darüber wolle sie am nächsten Tag im Podcast sprechen.

Trotz des bevorstehenden Termins in der Klinik wirkte Lola in ihren Aufnahmen ausgelassen. Sie lächelte, scherzte immer wieder mit ihrer Begleiterin und musste auch beim Gedanken an das nicht näher erklärte Erlebnis nach der Ankunft lachen. Ihren Tag bezeichnete sie wegen der vielen Erlebnisse als einen "sehr lustigen Film". Vor dem Einchecken im Hotel hatte das Duo nach eigenen Angaben außerdem erfolgreiche Bewerbungsgespräche geführt. Danach wollten sie eigentlich früh schlafen gehen, weil am nächsten Morgen das umfangreiche Podcastprogramm auf sie wartete. Dass ihr gemeinsamer Alltag offenbar reichlich Überraschungen bereithält, fasste Lola in ihrer Instagram-Story ebenfalls mit einem Vergleich zusammen. "Unser Leben ist [...] manchmal wie ein lustiger und manchmal wie ein schlechter Film", erklärte die Moderatorin.

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