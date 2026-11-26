Mit 28 Jahren noch nie geküsst oder mit 36 Jahren noch Jungfrau: In der neuen Realityshow "Virgin Island - Unberührt im Paradies" wagen zehn Menschen ein ungewöhnliches Experiment. Seit dem 25. November begleitet RTL+ fünf Frauen und fünf Männer zwischen 21 und 36 Jahren auf ihrer Reise in die Welt der Intimität und Sexualität. In einer Villa in Mexiko bekommen sie dabei Unterstützung von sieben Experten. Anders als der Titel der Show vielleicht vermuten lässt, geht es nicht darum, möglichst schnell die Jungfräulichkeit zu verlieren. Vielmehr sollen die Teilnehmer herausfinden, was sie bisher daran gehindert hat, körperliche und emotionale Nähe zuzulassen. Insgesamt sieben Folgen erscheinen immer mittwochs auf RTL+. Das sind die zehn Kandidaten, die das besondere TV-Experiment wagen.

Mary Serena (21) studiert BWL in Berlin. Die 21-Jährige wuchs in einem autoritären Elternhaus auf, aus dem sie mit 19 Jahren auszog. Schon früh musste sie sich verletzende Kommentare über ihr Gewicht anhören. Bis heute fällt es ihr deshalb schwer, sich vor anderen Menschen nackt zu zeigen oder sich beim Küssen fallen zu lassen. Bei "Virgin Island" möchte Mary nicht nur lernen, ihren eigenen Körper mehr zu lieben, sondern auch herausfinden, was ihr beim Sex überhaupt gefallen könnte. Einen Orgasmus hat die Studentin bisher noch nie erlebt.

Michelle Kara hatte allein im vergangenen Jahr mehr als 20 Dates – und ist trotzdem noch Jungfrau. Gegen Flirten und Küssen hat die Bremerin nichts einzuwenden, doch sobald es darüber hinausgeht, fühlt sie sich schnell unwohl. Einer ihrer Ex-Freunde trennte sich sogar von ihr, weil sie keinen Sex haben wollte. Auch privat hat Michelle einiges durchgemacht: Vor drei Jahren verlor sie ihre Mutter. Heute lebt sie mit ihren vier jüngeren Geschwistern bei ihrem Vater. Irgendwann möchte die 22-Jährige selbst eine Familie gründen.

Natalie hat noch nie in ihrem Leben jemanden geküsst. Die gebürtige Göttingerin, die inzwischen in Kiel lebt, hatte trotz Dating-Apps bisher gerade einmal zwei Dates. Bei keinem der beiden Männer sprang der Funke über. Sex ohne Gefühle kann sich Natalie nicht vorstellen – dafür ist ihr Vertrauen zu wichtig. Allerdings steht ihr beim Kennenlernen häufig ihre eigene Schüchternheit im Weg. Das möchte die 28-Jährige in Mexiko ändern.

Laura gibt in Berlin Tanzkurse, arbeitet als Content Creatorin und studiert nebenbei Grundschullehramt. Auf YouTube hat sie bereits offen darüber gesprochen, dass sie noch Jungfrau ist. Auch einen romantischen Kuss oder eine feste Beziehung hat die 29-Jährige bisher nicht erlebt. Mittlerweile weiß Laura, dass sie sich zu Frauen hingezogen fühlt. Flirten fällt der Tänzerin eigentlich leicht – schwierig wird es für sie erst dann, wenn ihr jemand wirklich gefällt. Bei "Virgin Island" möchte sie herausfinden, warum das so ist.

Fiona wurde früher wegen ihrer Vorliebe für kurze Röcke, hohe Schuhe und bunte Lippenstifte in der Schule gemobbt. Heute arbeitet die Darmstädterin als Krankenpflegerin, liebt Filme und Serien und träumt davon, eines Tages nach England auszuwandern. Eine Hochzeit oder eigene Kinder stehen hingegen nicht auf ihrer Wunschliste. Obwohl die 27-Jährige gerne flirtet, macht sie schnell dicht, wenn ein Mann ihr näherkommt. Ihr erstes Mal möchte sie mit jemandem erleben, bei dem sie sich wirklich wohlfühlt.

Levin ist beruflich bereits ziemlich erfolgreich: Der Gelsenkirchener arbeitet als Store Manager im Einzelhandel. In Sachen Liebe bezeichnet der 23-Jährige sich selbst allerdings als "trottelig blind". Wenn jemand mit ihm flirtet, bekommt er das häufig gar nicht mit. Hinzu kommen starke Unsicherheiten wegen seines Körpers. Seit Jahren hat sich Levin nicht mehr oberkörperfrei gezeigt, selbst Schwimmbäder meidet er. Dabei wünscht er sich für seine Zukunft eine Partnerin, Kinder, einen Hund und ein eigenes Haus.

Markus ist mit 36 Jahren der älteste Kandidat der Staffel. Der Schulbegleiter aus Dortmund hat bisher noch keine sexuellen Erfahrungen gesammelt und weiß auch noch nicht genau, zu welchem Geschlecht er sich hingezogen fühlt. Erste Annäherungen mit Männern gab es bereits, allerdings fragt sich Markus auch, ob er möglicherweise asexuell ist. 2023 wurde bei ihm Autismus diagnostiziert, nachdem er sich jahrelang anders als seine Mitmenschen gefühlt hatte. Was er sich für seine Zukunft wünscht, weiß der 36-Jährige aber schon jetzt: eine liebevolle Beziehung – egal, ob mit einem Mann oder einer Frau.

Lars ist nach eigener Aussage ein hoffnungsloser Romantiker. Der Student aus Erlangen wurde in seiner Schulzeit gemobbt und entwickelte soziale Ängste. Zwar hat er schon Erfahrungen beim Küssen gesammelt, doch die Angst vor einem Korb hält ihn häufig davon ab, jemanden anzusprechen. Eine Beziehung hatte Lars deshalb bislang nicht. Statt eines unverbindlichen Abenteuers wünscht sich der 29-Jährige die große Liebe. Beruflich zieht es ihn ans Theater, wo er später als Dramaturg arbeiten möchte.

René hat vor der Kamera deutlich mehr Erfahrung als in der Liebe. Der Wahl-Schweizer möchte als Schauspieler durchstarten und hat nach eigenen Angaben schon an mehr als 80 Projekten mitgewirkt. Sein letzter Kuss liegt allerdings schon viele Jahre zurück: Damals ging René noch zur Schule. Eine feste Beziehung hatte er noch nie. Der 30-Jährige möchte bei "Virgin Island" unter anderem erfahren, wie er auf Frauen wirkt und warum aus seinen bisherigen Bekanntschaften nie mehr geworden ist.

Henrik unterscheidet sich in einem Punkt von vielen seiner Mitstreiter: Dass der 30-Jährige noch Jungfrau ist, macht ihm nicht sonderlich zu schaffen. Der Essener arbeitet selbstständig im Online-Marketing, betreibt Leichtathletik und hat einen großen Freundeskreis. Geküsst und gekuschelt hat er bereits. Warum es bisher nicht zum Sex kam, kann er selbst nicht genau sagen. Obwohl Henrik mit seinem Singleleben zufrieden ist, möchte er die Gelegenheit nutzen, sich selbst besser kennenzulernen.

Ob die zehn Kandidaten auf "Virgin Island" ihre große Liebe finden, erste sexuelle Erfahrungen sammeln oder einfach mit einem neuen Selbstbewusstsein nach Hause zurückkehren, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Denn jeder von ihnen entscheidet selbst, wie weit er bei dem Experiment gehen möchte.

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RTL Szene aus "Virgin Island"

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RTL Mary Serena, Kandidatin bei "Virgin Island"

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RTL Michelle Kara, Kandidatin bei "Virgin Island"

RTL Natalie, Kandidatin bei "Virgin Island"

RTL Laura, Kandidatin bei "Virgin Island"

RTL Fiona, Kandidatin bei "Virgin Island"

RTL Levin, Kandidat bei "Virgin Island"

RTL Markus, Kandidat bei "Virgin Island"

RTL Lars, Kandidat bei "Virgin Island"

RTL "Virgin Island - Unberührt im Paradies"-Kandidat René

RTL Henrik, Kandidat bei "Virgin Island"