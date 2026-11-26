Für Kronprinzessin Ingrid Alexandra (22) könnte die Suche nach dem richtigen Mann komplizierter werden als für andere junge Frauen. Schließlich wird die Norwegerin eines Tages auf dem Thron sitzen – und ihr Partner müsste bereit sein, seine eigenen Ambitionen hintenanzustellen. Königshausexpertin Tove Taalesen hat deshalb eine klare Vorstellung davon, wer an Ingrids Seite gehört. In einem Beitrag für das norwegische Nachrichtenportal Nettavisen spricht sie sich für einen Ehemann mit königlichen Wurzeln aus. Der müsste schließlich damit zurechtkommen, dass seine Frau sowohl im Rampenlicht als auch bei offiziellen Auftritten den Ton angibt. Selbst die berufliche Laufbahn des Partners müsste sich den Anforderungen des Königshauses unterordnen. Statt selbst die Hauptrolle zu spielen, wäre Zurückhaltung gefragt. "Man braucht schon einiges an Mumm, um sich damit wohlzufühlen", betont Tove.

Dass ausgerechnet ein Prinz Ingrids Herz erobern sollte, hat für Tove einen weiteren Hintergrund. Ihrer Ansicht nach hat sich das norwegische Königshaus über die vergangenen Jahrzehnte immer weiter von seinen adeligen Wurzeln entfernt. Sowohl Königin Sonja (89) als auch Königin Mette-Marit (53) wurden ohne royalen Titel geboren. Prinzessin Märtha Louise (55) wiederum entschied sich für einen amerikanischen Schamanen als Ehemann. "Jetzt ist es fast zu einem Qualitätssiegel geworden, dass jeder, der in die königliche Familie heiratet, aus einer gewöhnlichen Familie stammt", schreibt Tove. Hinzu kommt ein zunehmend lockerer Umgang mit der Öffentlichkeit: Die Royals posieren für Selfies, unterhalten sich ungezwungen mit Journalisten, und Ingrid wurde bereits beim Feiern gesehen. Für Tove stellt sich deshalb eine grundsätzliche Frage: "Denn wenn die Königsfamilie genau wie wir alle sein soll, wozu brauchen wir dann überhaupt eine Königsfamilie?" Ihr Wunsch ist eindeutig: "Jetzt ist es Zeit für etwas mehr blaues Blut. Also such dir einen Prinzen, Ingrid Alexandra!"

Nach dem Tod von König Harald V. (†89) übernahm Ingrids Vater, König Haakon VIII. (53), die Krone. Seither steht die Prinzessin an erster Stelle der norwegischen Thronfolge. Ihre neue Position bringt bereits weitreichende Befugnisse mit sich: Sollte Haakon verhindert sein, darf seine Tochter vorübergehend die Amtsgeschäfte als Regentin übernehmen. Auch bei Staatsratssitzungen, parlamentarischen Zeremonien und offiziellen Empfängen kann sie wichtige Aufgaben wahrnehmen. Damit wächst Ingrid Schritt für Schritt in ihre zukünftige Rolle als Staatsoberhaupt hinein. Für Tove steht fest, dass eine solche Verantwortung auch die Ehe prägen wird. Ihrer Einschätzung nach dürfte ein Mann, der selbst in einer europäischen Königsfamilie aufgewachsen ist, die besonderen Herausforderungen besser einschätzen können.

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Getty Images Kronprinzessin Ingrid Alexandra bei der feierlichen Eröffnung des 171. Stortings in Oslo, 2. Oktober 2026

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Getty Images Die Weihnachtskarte der norwegischen Royals, Dezember 2024

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