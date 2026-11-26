Ben Stiller (60) konnte sich in einer der schwersten Phasen seines Lebens auf einen ganz besonderen Freund verlassen. Als der Schauspieler 2014 im Alter von 48 Jahren die Diagnose Prostatakrebs bekam, holte er sich schon früh Rückhalt bei jemandem, der genau wusste, was er durchmachte: bei seinem engen Freund und langjährigen Filmpartner Robert De Niro (83). Der Hollywoodstar war zuvor selbst an Prostatakrebs erkrankt. In einem gemeinsamen Doppelinterview mit dem Magazin stern erinnert sich Ben jetzt an diese erschütternde Phase. "Bob war damals einer der Ersten, die ich nach meiner Diagnose anrief", erklärt er. Sein Filmkollege hörte ihm jedoch nicht nur zu, sondern half ihm auch ganz konkret weiter. Robert empfahl Ben den Mediziner, bei dem er sich zuvor selbst hatte behandeln lassen. Dass sein Freund ihm in dieser belastenden Situation persönlich beistand und den Kontakt zu seinem eigenen Arzt herstellte, bedeutet Ben bis heute viel. Für diese Unterstützung sei er Robert noch immer ausgesprochen dankbar.

Wie sehr ihn die Diagnose damals erschütterte, macht Ben im Gespräch mit dem Magazin ebenfalls deutlich. "Ich war damals an einem Punkt, an dem ich wirklich Angst bekam", gibt er offen zu. Dass er sich mit diesen Sorgen ausgerechnet an Robert wenden konnte, erklärt Ben mit ihrer über Jahre gewachsenen Vertrautheit. "Und dass man sich mit jemandem so wohlfühlt, dass man ihn in einer solchen Situation anrufen kann – das ist einfach da, aufgrund unserer gemeinsamen Geschichte. Und das weiß ich sehr zu schätzen", betont er im Interview. Robert konnte genau die Unterstützung bieten, die Ben in diesem Moment brauchte. Er selbst war im Alter von 60 Jahren an Prostatakrebs erkrankt und konnte die Sorgen und Ängste seines Schauspielkollegen gut nachvollziehen.

Die enge Verbindung zwischen den beiden Schauspielern entwickelte sich während zahlreicher gemeinsamer Dreharbeiten. Robert beschreibt die Zusammenarbeit mit Ben als eine besonders intensive Zeit, in der große Nähe entstanden sei. Im Alltag kann es dennoch vorkommen, dass die beiden über Jahre hinweg nur kurz voneinander hören. An ihrer Freundschaft ändere das laut Ben jedoch nichts. Besonders in entscheidenden Lebenslagen könne er sich auf den Schauspieler verlassen. "Es ist ganz egal, wie viel Zeit vergangen ist – wenn in meinem Leben etwas passiert ist und ich rufe ihn an, dann ist er für mich da", schildert er im Interview das besondere Verhältnis zu Robert, den er bereits früher als "so herzlich" bezeichnete. Anlass für das Doppelinterview mit dem Magazin ist der Film "Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich", in dem die beiden wieder gemeinsam auf der Leinwand zu sehen sind. Dabei handelt es sich um den vierten Teil der beliebten Komödienreihe mit Ben und Robert, die im Jahr 2000 mit "Meine Braut, ihr Vater und ich" ihren Anfang nahm.

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