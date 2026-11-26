Tyson Fury (38) hat nun schonungslos offen über die dunkelste Phase seines Lebens gesprochen. Wie er im "Louis Theroux Podcast" erzählte, stürzte der Boxer nach seinem WM-Sieg gegen Wladimir Klitschko (50) im Jahr 2015 in eine schwere psychische Krise. Damals war er überzeugt, dass sich ausgerechnet seine engsten Vertrauten gegen ihn verschworen hätten. Seiner Vorstellung nach wollten seine Ehefrau Paris Fury, sein Vater John Fury (62) und sein bester Freund Dave ihn umbringen lassen. "Ich dachte, meine Frau würde mir eine Falle stellen, um mich töten zu lassen. Ich dachte, mein Vater steckte mit drin. Ich dachte, mein bester Freund Dave steckte mit drin. Ich hatte völlig den Verstand verloren, war komplett weg", erzählte der Brite. Das emotionale Interview erscheint kurz vor seinem Kampf gegen Anthony Joshua (37).

Der Verfolgungswahn bestimmte damals seinen gesamten Alltag. Tyson rechnete ständig mit einem Angriff oder einem Einbruch. Nach eigener Aussage kontrollierte er Fenster und Türen bis zu 100-mal und konnte nur schlafen, wenn das Licht eingeschaltet blieb. Später kamen Stimmen hinzu, die ihn dazu drängten, sich das Leben zu nehmen. "Ein sehr, sehr dunkler, dämonischer Ort, an den ich niemals, niemals zurückkehren möchte. Damit lebte ich ununterbrochen", beschrieb er seine damalige Verfassung laut Ladbible. Er habe befürchtet, entweder zu sterben oder in einer Gummizelle und einer Zwangsjacke zu landen. Depressionen, Angstzustände und Paranoia hätten ihn "vollständig und restlos außer Gefecht gesetzt". Nach einem Krankenhausaufenthalt im Juni 2016 wurde bei Tyson schließlich eine "leichte Schizophrenie" diagnostiziert.

Wie schlecht es Tyson nach seinem Triumph über Wladimir tatsächlich ging, machte er erst kürzlich öffentlich. In seiner neuen Netflix-Dokumentation mit dem Titel "Tyson Fury", die ab dem 27. November beim Streamingdienst verfügbar ist, spricht der britische Boxer ausführlich über seine Diagnose. Einen entscheidenden Wendepunkt erlebte er an Halloween 2017: Mit rund 178 Kilogramm saß er allein in einem Pub in Morecambe. Er trug ein hautenges Skelettkostüm, Gummistiefel und eine Gesichtsmaske. In diesem Moment habe er einen klaren Gedanken gefasst und den starken Wunsch verspürt, sein bisheriges Verhalten zu ändern. "Damals wusste ich, dass ich darüber sprechen musste", betonte der Sportler nun im aktuellen Interview. "Je mehr ich darüber sprach, desto mehr erkannte ich, dass es auf der Welt viele Menschen mit demselben Problem gibt – und dass ich nicht allein bin."

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizidgedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

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Getty Images Tyson Fury im Februar 2020, Las Vegas

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Instagram / parisfury1 Paris und Tyson Fury mit ihren sieben gemeinsamen Kids

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