2027 öffnet die Villa der Verflossenen erneut ihre Türen: In der sechsten Staffel von Prominent getrennt stellen sich fünf ehemalige Paare ihrer gemeinsamen Vergangenheit. Und diese Reality-TV-Bekanntheiten sind dabei: Vanessa Schmitt (31) und Raúl Richter (39), Denise Hersing (30) und Lorik Bunjaku (30), Joanna Majolie und Calvin Steiner, Tayisiya Morderger (29) und Kevin sowie Tiziana Adriana und Chris Kugathasan. Bei ihrem Einzug dürfte reichlich Konfliktstoff im Gepäck sein.

Die Beziehungsgeschichten reichen von einem Seitensprung und Fremdgehgerüchten über eine abgesagte Hochzeit und öffentliche Auseinandersetzungen bis zu gegensätzlichen Vorstellungen vom Kinderkriegen. Einige der Verbindungen liegen schon länger zurück. Andere wiederum endeten erst vor Kurzem. Besonders frisch ist das Liebes-Aus von Tiziana und Chris: Die beiden waren zum Zeitpunkt der Bekanntgabe der Kandidaten erst seit wenigen Wochen getrennt. Denise und Lorik fanden 2021 bei Bachelor in Paradise zueinander. Ein Paar wurden sie aber erst nach ihrem Wiedersehen bei Ex on the Beach. Nach rund viereinhalb Jahren verkündeten sie im Mai 2026 ihr Liebes-Aus.

Vanessa und Raúl lernten sich Ende 2018 kennen. Im Jahr 2022 ging der frühere GZSZ-Star fremd. Vanessa trennte sich daraufhin zunächst, gab der Beziehung später aber eine weitere Chance. Nach ihrer Teilnahme an Das Sommerhaus der Stars 2024 schmiedete das Paar Pläne für ein Haus und einen Hund. In Paris machte Raúl seiner Liebsten sogar einen Heiratsantrag. Zur Hochzeit kam es jedoch nicht mehr: Anfang 2026 folgte nach sieben gemeinsamen Jahren die Trennung. Joanna und Calvin begegneten sich 2025 bei Are You The One?. Nach mehreren Annäherungen und Rückschlägen machten sie ihre Liebe im November 2025 offiziell. Wenige Wochen später trennte sich Joanna jedoch. In der RTL-Show müssen nun alle fünf Duos nicht nur zusammenleben, sondern auch als Team antreten und sich dabei erneut mit ihrer gescheiterten Liebe auseinandersetzen.

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RTL Der Cast der sechsten "Prominent getrennt"-Staffel

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RTL Raúl Richter und Vanessa Schmitt, "Prominent getrennt"-Kandidaten 2027

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RTL Lorik Bunjaku und Denise Hersing, "Prominent getrennt"-Kandidaten 2027

RTL Kevin und Tayisiya Morderger, "Prominent getrennt"-Kandidaten 2027