Für Prinzessin Leonor (21) wird es kurz vor Weihnachten ernst: Die spanische Thronfolgerin legt an der Universität Carlos III. auf dem Campus Getafe bei Madrid ihre ersten großen Prüfungen im Politikwissenschaftsstudium ab. Am 17. Dezember steht die Klausur in "Grundlagen der Politikwissenschaft" an. Nur einen Tag später folgt "Einführung in die Soziologie". Im neuen Jahr geht es am 22. Januar mit Rechtstheorie weiter. Welche Leistungen die Prinzessin erzielt, bleibt der Öffentlichkeit jedoch verborgen. Anders als seinerzeit bei ihrem Vater, König Felipe VI (58)., werden ihre Noten aus Gründen des Datenschutzes unter Verschluss gehalten. Gegenüber dem Magazin Lecturas betont die Psychologin Leticia Martín Enjuto, wie entscheidend diese Diskretion auch auf persönlicher Ebene sei: Zensuren spiegelten lediglich eine Momentaufnahme im Lernprozess wider und ließen keinerlei Rückschlüsse auf Leonors menschlichen Wert oder ihre grundsätzlichen Fähigkeiten zu. "Sie sind Informationen über einen bestimmten Lernmoment – keine Definition von Intelligenz, Fähigkeiten oder dem Wert einer Person", erklärte die Expertin.

Die Klausuren machen dabei nur einen Teil von Leonors Pensum aus. In "Grundlagen der Politikwissenschaft" zählt die Prüfung 60 Prozent der Endnote. Den Rest bilden unter anderem eine Film- oder Dokumentarfilmanalyse, ein Buchaufsatz und ein Workshop zur Pressearbeit. Die Soziologieklausur darf sie wahlweise auf Spanisch oder Englisch schreiben. Auch über die Feiertage muss die Royal weiterlernen: Bis zum 13. Januar ist eine Abschlussarbeit in "Forschungsmethodik in den Sozialwissenschaften" fällig. Im Fach "Ausdrucksstrategien" muss sie zudem eine Rede vor Publikum halten und anschließend verteidigen. Laut Leticia lastet auf der künftigen Königin aber noch mehr als nur akademischer Druck: "Eine der größten Herausforderungen für sie besteht darin, mit dem Gefühl umzugehen, ständig unter Beobachtung zu stehen – als befände sie sich in einer Art Dauerprüfung, selbst wenn gar keine akademische Bewertung stattfindet." Während Felipes Studienleistungen damals noch regelmäßig an die Öffentlichkeit gelangten, wurden Leonors Zensuren bereits während ihrer Schulzeit in Madrid und Wales sowie in ihrer Militärausbildung unter Verschluss gehalten. Selbst eine künftige Königin müsse sich Fehler erlauben dürfen, ohne diese vor aller Welt erklären zu müssen, unterstreicht die Psychologin. Ob Leonor selbst unter einer zu hohen Erwartungshaltung leidet, ist allerdings nicht bekannt.

Seit dem 7. September ist Leonor an der Universität Carlos III. für Politikwissenschaft eingeschrieben. Nach drei Jahren beim Militär hat für sie in Getafe damit ein völlig neuer Lebensabschnitt begonnen, der nun von Vorlesungen, Seminaren, Referaten und Hausarbeiten geprägt ist. Dabei zeigt sich ihr Studienalltag durchaus straff getaktet: Der Großteil ihrer Kurse liegt im Zeitfenster zwischen 9 und 14 Uhr. Neben Soziologie, Rechtstheorie und Forschungsmethodik stehen auch Weltpolitik und angewandte Statistik auf dem Programm. Mehrere Module werden teilweise oder komplett auf Englisch unterrichtet. Eine Sonderbehandlung soll es für die Prinzessin an der Uni nicht geben, denn für sie gelten dieselben akademischen Regeln wie für ihre Kommilitonen. Das machte auch der Politikwissenschaftler Lluís Orriols in der Sendung "El Intermedio" auf La Sexta deutlich. Er wird sie möglicherweise im dritten Studienjahr unterrichten. Auf die Frage, was passiere, wenn Leonor eine Prüfung nicht besteht, antwortete er knapp: "Wenn sie durchfällt, gibt es im Juni eine Nachprüfung."

Anzeige Anzeige

Imago Prinzessin Leonor im Oktober 2026

Anzeige Anzeige

Imago König Felipe VI. und Kronprinzessin Leonor besuchen die Fischerbruderschaft Santa Ana in Llanes

Anzeige Anzeige