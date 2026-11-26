Carly Rae Jepsens (41) Hit "Run Away With Me" feiert mehr als zehn Jahre nach seiner Veröffentlichung ein überraschendes Comeback. Das Lied aus dem Jahr 2015 ist im neuen Videospiel "Grand Theft Auto VI" zu hören und bekommt dadurch mit einem Schlag deutlich mehr Aufmerksamkeit. In der Mission "Day Release" begleitet der Song eine rasante Szene: Spielfigur Lucia tritt dabei zu einem Jetskirennen an. Wie die vom Fanaccount Carly Rae Jepsen Charts auf X verbreiteten Zahlen zeigen, machte sich diese prominente Platzierung umgehend bei den täglichen Abrufen bemerkbar. Am 21. November wurde "Run Away With Me" demnach 170.245-mal gestreamt. Nur einen Tag später verzeichnete der Titel bereits 273.281 Streams. Damit kamen innerhalb eines Tages mehr als 100.000 tägliche Abrufe hinzu.

Vor allem die Mischung aus dem schnellen Jetski-Rennen und Carlys eingängigem Popsound macht "Run Away With Me" als Soundtrack für die Mission besonders passend. Inhaltlich dreht sich der Song um zwei Menschen, die lange voneinander getrennt waren und deshalb ihre kurze gemeinsame Zeit besonders intensiv auskosten möchten. Carly beschrieb die Idee hinter dem Lied einst gegenüber Just Jared mit den Worten: "In dem Song geht es darum, so lange von jemandem getrennt gewesen zu sein und dieses eine gemeinsame Wochenende nutzen zu müssen. Es ist total romantisch und nicht besonders realitätsnah, aber darin liegt etwas Magisches."

Auch der Refrain stellt diese romantische Auszeit in den Mittelpunkt. Darin lädt die Sängerin ihr Gegenüber dazu ein, den Alltag für einen heimlichen gemeinsamen Moment hinter sich zu lassen. Nicht nur mit ihrem älteren Hit sorgte Carly für Gesprächsstoff. Schon zwei Monate zuvor hatte sie am 1. Oktober 2026 ihre neue Nordamerikatour angekündigt. Unter dem Titel "Day and Night" waren 26 Konzerte in Kanada und den USA geplant. Namensgeber war ihr kurz zuvor erschienenes achtes Studioalbum.

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Getty Images Carly Rae Jepsen, Sängerin

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Getty Images Carly Rae Jepsen auf dem "Coachella"-Festival 2022

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