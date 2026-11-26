Seit dem 25. November läuft bei RTL+ das neue Realityformat "Virgin Island - Unberührt im Paradies". Darin ziehen fünf Frauen und fünf Männer gemeinsam in eine Villa in Mexiko. Sie alle haben bislang kaum oder gar keine sexuellen Erfahrungen gemacht. Die Show basiert auf einer britischen Vorlage, die bei Channel 4 ausgestrahlt wurde. Wie RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner jetzt im Interview mit DWDL betont, weicht die deutsche Version aber in einem wesentlichen Punkt vom Original ab. Neben kulturellen Besonderheiten hätten dabei auch fachliche und rechtliche Vorgaben eine wichtige Rolle gespielt. "Jede Adaption muss kulturell zum jeweiligen Markt passen. Wir haben uns das britische Original natürlich genau angesehen. Aber bei einem so sensiblen Format kann man nicht einfach die britische Version nehmen und eine deutsche 1:1-Version produzieren. Dafür gibt es zu große Unterschiede in Bezug auf die Therapiemethoden", erklärt Markus im Interview.

Für die deutsche Ausgabe stellte die Produktion deshalb ein eigenes Team aus sieben Fachpersonen zusammen. Wie im britischen Format sind auch hier Sexological Bodyworker mit an Bord. Auf die sogenannte Surrogate Therapy, die in Großbritannien zum Einsatz kam, verzichtet RTL dagegen komplett. Markus begründet diese Entscheidung damit, dass sich die Methode nach deutscher Rechtsprechung in einer juristischen Grauzone bewege. Außerdem habe sich das Team beim Dreh und später im Schnitt genau überlegt, welche Geschichte eine intime Szene überhaupt erzählt. "Wenn eine Szene nur deshalb interessant wäre, weil man besonders viel sieht, ist das für mich zu wenig. Entscheidend ist, ob wir dadurch etwas über den Menschen, seine Unsicherheit oder seine Entwicklung verstehen", stellt der Unterhaltungschef gegenüber dem Newsportal klar. Für ihn sei diese Vorgabe eine besonders wichtige redaktionelle Leitplanke des Formats.

Schon rund zwei Wochen zuvor hatte RTL+ deutlich gemacht: Bei dem Experiment sollte es nicht nur bei Gesprächen bleiben. Auf eigenen Wunsch sollten die Teilnehmer mit entsprechend qualifizierten Experten auch konkrete körperliche und sexuelle Erfahrungen sammeln können. Wie weit sie dabei gehen wollten, sollten allein die Singles entscheiden. Freiwilligkeit und gegenseitiges Einverständnis hatte der Streamingdienst als oberste Priorität angekündigt. Zum Expertenteam gehörten unter anderem die Paar- und Sexualtherapeutin Antonia Faust und die Sexualberaterin und somatische Sexologin Stella Sieger. Ein erstes Mal hatte RTL+ dabei ausdrücklich weder als Pflicht noch als erklärtes Ziel vorgesehen. Stattdessen sollten Mary, Michelle, Natalie, Laura, Fiona, Levin, Markus, Lars, René und Henrik ihren ganz eigenen Weg finden. Schon ein Date, das Zulassen von Nähe oder das offene Aussprechen eigener Wünsche sollten als Fortschritte zählen. Auch klare Grenzen zu setzen, gehörte dazu. Jungfräulichkeit sollte dabei nicht als Makel gelten.

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RTL Szene aus "Virgin Island"

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RTL "Virgin Island - Unberührt im Paradies"-Experts: Patricia Macamo, Antonia Faust, Lenia Soley, Ben Russel, Julia Gieler, Stella Sieger, Ben Nordmann

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