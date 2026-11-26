Im Hause Wollny eskaliert der Streit weiter! Sarafina Wollny (31) erhebt schwere Vorwürfe gegen Servet Özbek, den Ehemann ihrer Schwester Loredana Wollny (22). Auf Instagram veröffentlichte die Realitydarstellerin jetzt eine Sprachaufnahme, in der Servet das Leben ihres Mannes Peter Wollny (33) bedrohen soll. Als Beleg blendete sie die mutmaßliche Aussage aus der Sprachnachricht ein: "Sobald ich Peter sehe, schneid ich seinen Hals ab, ich sage dir." Nach Sarafinas Darstellung war das kein Einzelfall. Servet soll ihrer Familie mehrfach mit dem Tod gedroht haben. Auslöser sei ein Hausverbot gewesen, das Peter ihm erteilt habe. Auch Loredana bekommt den Ärger ihrer Schwester ab. Sarafina kritisiert, dass sie danebensitze und lache, während Servet die Anschuldigungen von sich weise. Seine Version der Geschichte lasse Loredana aus Sarafinas Sicht einfach unwidersprochen stehen.

Hintergrund für Sarafinas Abrechnung ist offenbar ein Reel, das sie ebenfalls teilte. Darin wehrt sich Servet gegen die Vorwürfe und verlangt einen Nachweis: "Ich habe die Familie mit Tod bedroht? Ein einziger Beweis. Schämt euch. Hört auf, Lügen zu verbreiten." Sarafina reagiert darauf mit deutlichen Worten: "Der Lügner bist du. Und du solltest dich schämen. Für solche Aussagen." Anschließend fragt sie, ob Servet sich an weitere Äußerungen und an Nachrichten mit seinen Brüdern erinnere. Darüber hinaus bringt die Influencerin eine Schießerei auf eine Bar bei "Ötzi" ins Spiel. Zudem spricht sie von gerichtlichen Auflagen und 215 Seiten an Unterlagen. Das Verfahren sei noch nicht abgeschlossen, die Auflagen müssten bis zur Gerichtsverhandlung erfüllt werden, behauptet sie. Unabhängige Belege für die Morddrohungen, für den Zusammenhang mit dem Hausverbot und der Schießerei oder für die gerichtlichen Vorgaben liefern die gezeigten Bilder allerdings nicht.

Mit ihrem neuen Angriff verschärft Sarafina den öffentlich ausgetragenen Familienstreit mit Loredana. Zuletzt hatten Loredana und Servet mutmaßliche Sprachnachrichten veröffentlicht. Daraus waren Rassismusvorwürfe gegen Familienoberhaupt Silvia Wollny (61) entstanden. Sarafina stellte sich daraufhin gemeinsam mit ihrer Schwester Sarah-Jane Wollny (28) und Realitystar Dilara Kruse (35) öffentlich hinter ihre Mutter. Dilara berichtete auf Instagram, Silvia habe sie vor einigen Monaten gebeten, bei Gesprächen in der Türkei als Dolmetscherin auszuhelfen. Nach Dilaras Schilderung standen damals massive Drohungen und ein bewaffnetes Eindringen in das Eigentum der Wollnys im Raum. Sie habe deshalb Verwandte vor Ort kontaktiert und diese gebeten, die Polizei einzuschalten. Auch hierbei handelt es sich um öffentlich erhobene Behauptungen. Sarafina teilte Dilaras Schilderungen auf ihrem eigenen Account und bedankte sich bei ihr dafür, Silvia unterstützt zu haben.

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Instagram / sarafina_wollny Peter Wollny und Sarafina Wollny, "Die Wollnys"-Bekanntheiten

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Instagram / loredanawollny Loredana Wollny und Servet Özbek

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