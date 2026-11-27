Direkt zum Auftakt der vierten Staffel von Forsthaus Rampensau Germany sorgt eine besondere Neuerung im österreichischen Kärnten für Aufregung. LilliPop und Jessica Zemer, die als Gewinnerinnen der "Realitystar Academy" mit einer Wildcard dabei sind, haben die Möglichkeit, ihr Team aufzulösen. In diesem Fall würden die Newcomerinnen jeweils mit einer erfahrenen Realitykandidatin antreten – Claudia Obert (65) und Theresia Fischer (34) stehen als mögliche neue Partnerinnen bereit. Jessica erkennt sofort die Chance, gleich zu Beginn eine Allianz zu gründen. Lilli hingegen ist von der Idee wenig begeistert. "Auf gar keinen Fall mache ich das", stellt sie in der Sendung klar.

Eingeleitet wird das Ganze mit einem Brief. Darin wird erklärt, dass es eine solche Entscheidung im Forsthaus bisher noch nicht gegeben hat. Jessica ist zunächst völlig überrascht: "Oh mein Gott, das ist voll der Schocker." Obwohl Lilli ihre Ablehnung bereits deutlich gemacht hat, überlegen die beiden anschließend gemeinsam, welche Vor- und Nachteile ein Wechsel mit sich bringen würde. Claudia geht ohnehin nicht davon aus, dass die Neulinge ihre Teams auflösen. Theresia hofft, dass die bisherigen Konstellationen bestehen bleiben. Schließlich verkündet Jessica die Entscheidung: "Ja, wir haben uns dafür entschieden, dass alles so bleibt, wie es ist." Claudia und Theresia hätten sich schließlich schon gut verstanden und man wolle die beiden nicht auseinanderbringen. "Wir wollen keine Teams auseinanderreißen", bekräftigt Lilli. Theresia ist sichtlich dankbar: "Ich weiß das sehr zu schätzen." Zum Abschluss fallen sich alle vier Kandidatinnen in die Arme.

Lilli und Jessica hatten sich ihren gemeinsamen Platz in der Alpen-WG zuvor in der Castingshow "Realitystar Academy" gesichert. Als Gewinnerinnen erhielten sie eine Wildcard für "Forsthaus Rampensau Germany" und dürfen nun als erstes Duo einziehen. Claudia und Theresia treten ebenfalls als Duo in der neuen Staffel an: Die Unternehmerin und Reality-TV-Ikone tritt gemeinsam mit der ehemaligen Germany's Next Topmodel-Kandidatin an. Dass sie ein Team bilden würden, erfuhren die beiden übrigens erst während der Anreise zum Forsthaus. Insgesamt ziehen in der vierten Staffel zehn Duos und damit 20 Realitystars in die rustikale Alpen-WG in Kärnten ein. Dort kämpfen sie um den Titel "Rampensau Germany".

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Joyn Theresia Fischer und Claudia Obert, "Forsthaus Rampensau Germany"-Kandidatinnen

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Joyn LilliPop und Jessica Zemer, "Forsthaus Rampensau Germany"-Kandidatinnen

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