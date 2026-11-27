Joelina Karabas (26) hätte offenbar kein Problem damit gehabt, bei Prominent verwandt an der Seite ihrer Mutter Daniela "Danni" Büchner (48) vor der Kamera zu stehen. Dennoch ist sie mit der Besetzung aus Danni und ihrer jüngeren Schwester Jada Karabas (22) zufrieden. Bei der "Hype Fight Night" verriet die 26-Jährige gegenüber Promiflash, dass sie Jada den Platz in der Realityshow keinesfalls streitig machen möchte. "Ich glaube, ich überlasse Jada den Vortritt. Die machen das ganz gut. Zeigen sich tapfer, sind sehr stark, wie man in den Spielen sieht und können auch zusammen gut abliefern", lobte Joelina das Mutter-Tochter-Gespann. Die Flugbegleiterin scheint die Frage, ob sie selbst gerne gemeinsam mit ihrer Mama angetreten wäre, also gelassen zu nehmen. Stattdessen steht sie den beiden bei ihrem gemeinsamen TV-Abenteuer unterstützend zur Seite.

Grundsätzlich ausschließen will Joelina weitere Auftritte im Reality-TV aber nicht. Bei der Auswahl künftiger Projekte möchte sie jedoch genau hinschauen. "Wenn es ein Format ist, was passen würde, wo ich mich mit identifizieren kann, schon. Ansonsten halte ich mich da zurück", stellte sie im Interview klar. Abseits der TV-Welt arbeitet Joelina weiterhin als Flugbegleiterin und schätzt ihren geregelten Berufsalltag. Auch Jada verfolgt neben ihrer Fernsehkarriere noch andere berufliche Ziele. "Man glaubt es kaum, aber ich studiere noch nebenbei Jura. Ich finde, es ist einfach wichtig", verriet sie gegenüber Promiflash. Dass die Schwestern neben ihren Auftritten im Fernsehen auch auf ein klassisches berufliches Standbein setzen, haben sie ihrer Mutter zu verdanken. Danni habe ihnen diesen Weg schließlich selbst vorgelebt.

Bei "Prominent verwandt" mussten Danni und Jada als Mutter-Tochter-Team bereits eine schwierige Situation bewältigen. In der dritten Folge setzte Thorsten Legat (58) die beiden aus strategischen Gründen auf die Exit-Liste. Für Jada war diese Entscheidung besonders hart, denn zwischen ihrer Familie und dem ehemaligen Fußballprofi bestand zu diesem Zeitpunkt bereits seit zehn Jahren eine Freundschaft. Bei der anschließenden Abstimmung erhielten Mutter und Tochter schließlich die meisten Stimmen. Damit war klar, dass sie im Exit-Spiel gegen ein weiteres nominiertes Team antreten müssen. Danni hat für die entscheidende Challenge allerdings bereits eine klare Vorstellung: Sie will ausgerechnet gegen Thorsten und seinen Sohn Nico Legat (28) antreten.

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Collage: Instagram / joelinakrbs, Imago Collage: Joelina Karabas und Danni Büchner

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RTL Jada und Danni Büchner, "Prominent verwandt" 2026

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