Sorge um Marie-Luise Marjan (86): Die Schauspielerin musste in der vergangenen Woche wegen Herzproblemen in einer Klinik behandelt werden. Wie die Bild berichtet, hat sie deshalb ihren geplanten Auftritt bei Florian Silbereisens (45) "Adventsfest der 100.000 Lichter" kurzfristig abgesagt. In der ARD-Show, die am Samstag live aus Suhl übertragen wird, war Marie-Luise eine ganz besondere Aufgabe zugedacht. Sie sollte auf dem goldenen Stuhl Platz nehmen und die Weihnachtsgeschichte vorlesen. Dieser Moment war als emotionaler Höhepunkt des Abends geplant. Dazu wird es nun nicht kommen. Immerhin gibt es auch gute Nachrichten: Inzwischen konnte die durch ihre Rolle in der Lindenstraße bekannt gewordene Darstellerin das Krankenhaus wieder verlassen. Sie befindet sich zu Hause und soll auf dem Weg der Besserung sein.

Marie-Luise selbst gab gegenüber Bild Entwarnung und machte deutlich, dass sie sich nun erst einmal erholen möchte. "Ich bin zu Hause, brauche nur eine Pause. Alles im Lot", erklärte die Schauspielerin dem Blatt. Damit der feierliche Programmpunkt in der Show trotzdem stattfinden kann, wurde schnell ein Ersatz gefunden. "Traumschiff"-Star Barbara Wussow (65) springt für ihre erkrankte Kollegin ein und übernimmt das Vorlesen der Weihnachtsgeschichte. Für Barbara und Florian ist es zugleich der erste gemeinsame Auftritt außerhalb von Das Traumschiff, seit der Moderator in der Fernsehreihe als Kapitän zu sehen ist. Das "Adventsfest der 100.000 Lichter" beginnt um 20:15 Uhr im Ersten und ist zudem in der ARD-Mediathek zu sehen. Neben Barbara sind zahlreiche bekannte Musiker angekündigt. Zu den Gästen gehören unter anderem Andrea Berg (60), Rolf Zuckowski (79), Marianne Rosenberg (71), Semino Rossi (64) und Vanessa Mai (34).

Die gesundheitlich bedingte Pause soll für Marie-Luise keinen dauerhaften Rückzug aus der Öffentlichkeit bedeuten. Die Schauspielerin, die vielen als Mutter Beimer aus der "Lindenstraße" bekannt ist, ist weiterhin beruflich aktiv und hält unter anderem zahlreiche Lesungen. Ihren nächsten öffentlichen Termin hat Marie-Luise bereits fest im Blick: Am 12. Dezember möchte sie bei der Bild-Gala "Ein Herz für Kinder" in Berlin am Spendentelefon sitzen und Spenden entgegennehmen. Das Vorlesen der Weihnachtsgeschichte, das sie nun absagen musste, zählt seit Jahren zu den besonders bewegenden Momenten in Florians Adventsshow. In den vergangenen Jahren übernahmen bereits zahlreiche prominente Gesichter diese Aufgabe. Dazu gehörten unter anderem Thomas Gottschalk (76), Senta Berger (85), Simone Thomalla (61) und Guido Maria Kretschmer (61). In diesem Jahr reiht sich nun Barbara in diese Liste ein.

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Imago Marie-Luise Marjan zu Gast beim 44. Deutschen Sportpresseball in der Alten Oper Frankfurt

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Imago Florian Silbereisen bei "Schlagerbooom 2026 – Alles funkelt! Alles glitzert!" in der Dortmunder Westfalenhalle

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