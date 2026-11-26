Einvernehmlicher Flirt statt eines sexuellen Übergriffs? Gino Bormann (38) stellt die jüngsten Schlagzeilen rund um Forsthaus Rampensau Germany komplett auf den Kopf – und schießt scharf gegen Mitkandidatin Stella Brinkmann. Nachdem nun feststeht, dass die neue Staffel doch schon am 27. November starten soll, meldete sich der Realitystar, den viele auch als Dragkünstler Charlet Crackhouse kennen, per Instagram-Video zu Wort und machte seinem Ärger Luft: "Unterste Schublade. Ich bin einfach auf 180. Weil das war einfach so klar, dass das absoluter Blödsinn ist." Nach Ginos Darstellung soll zwischen Stella und einem anderen Teilnehmer während der Dreharbeiten in der Almhütte alles einvernehmlich passiert sein, bevor sie später Vorwürfe wegen eines sexuellen Übergriffs erhoben habe, um einen Seitensprung vor ihrem damaligen Partner zu vertuschen. Belege für diese Version fehlen bislang ebenso wie eine konkrete Stellungnahme von Stella selbst.

Laut Gino habe Stella versucht, eine völlig falsche Version eines Abends zu verbreiten, an dem reichlich Alkohol floss, und behauptet, sie sei gegen ihren Willen zu Intimitäten genötigt worden – "obwohl wir das alle in der Sendung mitbekommen haben, dass das nicht der Fall war". Nach eigener Aussage habe er schon damals geahnt, dass Stella ihrem Freund den angeblichen Seitensprung nicht beichten, sondern die Lage später anders darstellen würde: "Es war alles so klar, dass sie das machen wird", stöhnt er im Video. Laut ihm blieb die Aktion für seine Mitkandidatin trotz aller Bemühungen, die Ereignisse anders darzustellen, nicht ohne Konsequenzen: Ihr damaliger Freund habe davon erfahren und sie kurzerhand aus der gemeinsamen Wohnung geworfen, woraufhin sie versucht haben soll, bei verschiedenen Reality-TV-Bekanntheiten unterzukommen. Nun hofft Gino, dass Stella für die Verschiebung, für die er sie verantwortlich macht, zur Rechenschaft gezogen wird und etwa für entstandene zusätzliche Werbekosten aufkommen muss.

Hintergrund von Ginos Wutausbruch sind die schweren Vorwürfe, über die zuvor Bild berichtet hatte: Demnach soll Stella, die als Begleitung ihrer 23-jährigen Schwester Brenda Brinkmann (23) im kärntnerischen Forsthaus vor der Kamera stand, einem Mitkandidaten eine Vergewaltigung während der Dreharbeiten vorgeworfen haben. Der namentlich nicht genannte Beschuldigte wies die Anschuldigungen entschieden zurück – eine Tat ist bislang nicht nachgewiesen. Es gilt die Unschuldsvermutung. Da Joyn und die verantwortliche Produktionsfirma nach Bekanntwerden der Vorwürfe laut Bild sämtliche Aufzeichnungen einschließlich möglicher Nachtsichtaufnahmen überprüfen wollten, hatten sie den ursprünglich für den 6. November 2026 geplanten Start nur wenige Stunden vor der Ausstrahlung gestoppt und zunächst auf 2027 verschoben. Weder die Verantwortlichen der Sendergruppe ProSiebenSat.1 noch Stella äußerten sich bisher zu Details der internen Prüfung.

Anzeige Anzeige

Joyn Gino Bormann, "Forsthaus Rampensau Germany"-Kandidat

Anzeige Anzeige

Joyn Stella und Brenda Brinkmann, "Forsthaus Rampensau Germany"-Kandidatinnen

Anzeige Anzeige