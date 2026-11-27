Bahnt sich bei Forsthaus Rampensau etwa eine neue Reality-TV-Romanze an? In der vierten Staffel der Show kommen sich Theresia Fischer (34) und Paolo Hediger, der Vater von Giuliano Hediger, überraschend nahe. Wie Bild berichtet, entwickelt sich zwischen dem 34-jährigen Model und dem 54-jährigen Schweizer mehr als nur freundschaftliche Sympathie. Um der Annäherung ein wenig auf die Sprünge zu helfen, organisieren ihre Mitstreiter im österreichischen Preims ein romantisches Whirlpool-Date für die beiden. Auch Gigi Birofio beteiligt sich an den Vorbereitungen und sorgt mit bunten Blüten im Wasser für das passende Ambiente. Während Paolo seine Begleitung im warmen Becken mit einer Schultermassage verwöhnt, kommen sich die beiden schließlich so nahe, dass es zum ersten Kuss kommt. Die romantischen Szenen sind ab heute, dem 27. November, bei Joyn zu sehen.

Die Mühe der anderen Kandidaten scheint sich gelohnt zu haben, denn Theresia zeigte sich schon während des Dates begeistert von der Atmosphäre: "Das ist total romantisch. Schon, oder?", schwärmte sie in den Szenen, die Bild vorab veröffentlichte. Nach dem Kuss gestand das Model sogar: "Da waren so kleine Schmetterlinge." Auch Paolo scheint Gefallen an der unerwarteten Romanze gefunden zu haben: "Oh mein Gott, am Schluss verliebe ich mich total hier. Mal schauen, wo das noch hinführt", erklärte der Schweizer und fügte hinzu: "Ich fühle mich wie 20!" Zwischenzeitlich sah es allerdings danach aus, als müssten sich die Zuschauer noch einige Monate gedulden, bis sie die Annäherung der beiden verfolgen können. Nachdem der ursprünglich für den 6. November geplante Staffelstart kurzfristig abgesagt und zwischenzeitlich auf Anfang 2027 verschoben worden war, entschied sich Joyn schließlich doch für eine Veröffentlichung ab dem 27. November.

Noch vor rund einem Monat klang Theresia beim Thema Männer ganz anders. Nach einer schmerzhaften Trennung hatte das Model gegenüber Bild noch klargestellt: "Ich habe die Schnauze voll von Männern." Zum bisherigen Beuteschema der Blondine scheint der 20 Jahre ältere Paolo allerdings durchaus zu passen. "Dass ich ältere Männer gut finde, war komischerweise schon mein ganzes Leben lang so. Ich möchte auf gar keinen Fall einen Gleichaltrigen an meiner Seite", erklärte Theresia der Zeitung. Bekannt wurde sie 2019 durch ihre Teilnahme an Germany's Next Topmodel, wo sie im Livefinale der Castingshow ihrem damaligen Partner Thomas Behrend das Jawort gab. Die beiden hatten sogar einen Altersunterschied von 28 Jahren. Im Jahr 2022 scheiterte ihre Beziehung jedoch.

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Imago Theresia Fischer beim Moin Mittsommerfest der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein am 24. Juni 2025 in Hamburg

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Joyn Paolo Hediger, "Forsthaus Rampensau Germany"-Kandidat

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