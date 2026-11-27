Babyglück bei Justine Lupe (37)! Die Schauspielerin, die vielen aus der Serie "Nobody Wants This" bekannt ist, erwartet mit ihrem Ehemann Tyson Mason ihr zweites gemeinsames Kind. Die frohe Botschaft teilte sie an Thanksgiving auf Instagram. Dort veröffentlichte sie ein Familienfoto, auf dem sie ihren bereits deutlich sichtbaren Babybauch präsentiert. Neben Justine posieren Tyson, die gemeinsame zweijährige Tochter Ellis und der Familienhund vor der Kamera. Ein Detail sticht dabei besonders ins Auge: Passend zum Feiertag ist ein Truthahn auf die Babykugel gemalt. Ihren Schnappschuss versah die Schauspielerin mit einer augenzwinkernden Botschaft: "Dankbar für alles, was heute im Ofen ist und schon fertig gebacken wurde." Damit ist klar: Die kleine Ellis darf sich schon bald über ein Geschwisterchen freuen und wird große Schwester.

Unter dem Post ließen die Glückwünsche nicht lange auf sich warten. Gleich mehrere frühere und aktuelle Schauspielkollegen meldeten sich in der Kommentarspalte zu Wort und freuten sich mit der werdenden Zweifachmama. Jackie Tohn, die gemeinsam mit Justine in "Nobody Wants This" vor der Kamera steht, zeigte sich hellauf begeistert. "Wunderschöne Familie voller Engel", kommentierte sie auf Instagram. Auch J. Smith-Cameron, mit der Justine einst für die Erfolgsserie "Succession" drehte, reagierte überrascht und erfreut zugleich. "Waaaaas???!!!!", kommentierte sie den Post auf Instagram. Viele weitere Details behielt der Serienstar allerdings für sich. Wann genau das Baby zur Welt kommen soll, ging aus der Bekanntgabe nicht hervor. Auch das Geschlecht des Nachwuchses verriet Justine nicht. Ob Ellis sich also auf einen kleinen Bruder oder eine kleine Schwester freuen darf, bleibt vorerst ein süßes Geheimnis.

Justine und Tyson haben sich im Februar 2025 das Jawort gegeben. Ihre Tochter Ellis war zu diesem Zeitpunkt bereits auf der Welt – sie wurde einige Monate vor der Hochzeit geboren. Schon während der Dreharbeiten zur ersten Staffel von "Nobody Wants This" war die Schauspielerin mit ihrem ersten Kind schwanger. In der Vergangenheit sprach Justine im Interview mit dem Magazin People voller Liebe über ihre Tochter. "Sie ist eine Freude, sie ist so lustig", schwärmte sie damals. Besonders angetan hat es ihr die unbekümmerte Art der Kleinen. "Babys haben überhaupt kein Selbstbewusstsein, also schauen sie dir direkt in die Augen und pupsen und haben dabei nicht den geringsten Selbstzweifel, und ich liebe irgendwie, wie sorglos diese ganze Stimmung ist", erklärte die Schauspielerin im Gespräch mit dem Blatt.

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Instagram / mejustinelupe Justine Lupe mit Ehemann Tyson Mason und Tochter Ellis an Thanksgiving 2026

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Instagram / mejustinelupe Justine Lupe zeigt ihren Schwangerschaftsbauch an Thanksgiving

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