Am 5. Dezember ist es so weit: Eine neue Ausgabe von "Wetten, dass..? flimmert über die Bildschirme – und niemand Geringeres als Bill und Tom Kaulitz begleiten die Zuschauer durch den Abend. Doch nicht allein die Tokio Hotel-Stars versüßen dem Publikum den Abend. Für eine gelungene Show sollen weitere große Acts geplant sein. Wie Bild exklusiv erfahren haben will, holen die Zwillinge angeblich Deutschlands Popstar Nina Chuba, "Ich liebe das Leben"-Berühmtheit Vicky Leandros (74), Legende Herbert Grönemeyer (70) und Newcomer Jamie Miller auf die Bühne. Der Brite geht mit seinem neuen Song "Babydoll" aktuell weltweit durch die Decke.

Zuletzt wurde spekuliert, dass auch "Wetten, dass..?"-Urgestein Frank Elstner (84) zu Gast sein soll. Der TV-Star hat die Einladung aber ausgeschlagen. "Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist die Reise von Baden-Baden nach Halle mit meinen 84 Jahren dann doch ein bisschen zu anstrengend", begründete er seine Entscheidung gegenüber Bild, betonte jedoch: "Ich hatte eine sehr nette Einladung vom ZDF für meine Frau und mich erhalten, aber ich muss sie leider absagen – so gern ich auch dabei wäre."

Während die Musik-Acts noch unbestätigt sind, sind diese zwei Gäste offiziell: Wie das ZDF kürzlich bekanntgegeben hat, werden Kevin Hart (47) und Dwayne "The Rock" Johnson (54) auf der "Wetten, dass..?"-Couch neben Bill und Tom Platz nehmen und bei einer Wette mitfiebern. "Ich freue mich, mit den Gästen zu quatschen. Ich freue mich auf die Wetten. Am Ende des Tages kommt es weniger auf uns an, sondern vielmehr auf die tollen Gäste und die tollen Wetten", freut sich Tom auf das große Spektakel.

Anzeige Anzeige

ZDF/ Ariel Oscar Greith Bill und Tom Kaulitz

Anzeige Anzeige

Getty Images Frank Elstner beim Radio Regenbogen Award 2023

Anzeige Anzeige