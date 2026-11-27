Hat William Raab seine Partnerin Marlisa Rudzio (37) etwa vor laufenden Kameras hintergangen? Im Trailer zur neuen Staffel von Forsthaus Rampensau kommen Fremdgeh-Gerüchte um den Social-Media-Star auf. Obwohl die beiden gemeinsam als Paar an dem Format teilnehmen, zeigt die Vorschau William in einer auffälligen Duschszene mit Stella Brinkmann. Während er lachend unter dem Wasser steht, läuft die Schwester von Brenda Brinkmann (23) an ihm vorbei und entblößt sich direkt vor seinen Augen. William reagiert darauf mit großen Augen und einem Lachen. Gleich im Anschluss zeigt der Trailer einen Interviewausschnitt des Paares. Darin sagt William zu Marlisa: "Ich trenn mich von dir." Weil die Szenen zusammengeschnitten sind, bleibt offen, ob er seine Freundin in der Show tatsächlich betrogen hat. In welchem Zusammenhang die Trennungsansage fällt, verrät die Vorschau ebenfalls nicht.

Marlisa selbst reagiert öffentlich auf die brisanten Bilder – und wirkt davon alles andere als begeistert. Unter dem Instagram-Reel zum Trailer meldet sie sich zu Wort: "Wie er in der Dusche steht und sie auch noch anlächelt. Bin gerade sprachlos." Dazu setzt die Social-Media-Bekanntheit ein Gebrochenes-Herz-Emoji. Mit dieser Reaktion heizt sie die Spekulationen über den aktuellen Beziehungsstatus der beiden zusätzlich an. In den Kommentaren zeigen sich zahlreiche Fans mitfühlend. Einige fragen sich sogar, ob William seine Partnerin während der gemeinsamen Teilnahme an dem Realityformat betrogen haben könnte. "Das hat niemand verdient, viel Liebe an dich", versichert ihr ein Instagram-Nutzer. Andere wollen es genauer wissen und fragen sich, ob William während der gemeinsamen Teilnahme an dem Format fremdgegangen sein könnte: "Hat er dich in dem Format betrogen, obwohl du dabei warst?!" Eine klare Antwort darauf gibt Marlisa unter dem Beitrag nicht. Somit bleibt vorerst ungewiss, was zwischen ihr, William und Stella im Forsthaus wirklich passiert ist.

Marlisa und William werden in der neuen Staffel von "Forsthaus Rampensau" offiziell als Paar geführt. Schon seit einigen Monaten gibt es allerdings Gerüchte über eine Trennung. Anlass dafür soll sein, dass Marlisa zuletzt sowohl bei Veranstaltungen als auch in den sozialen Medien überwiegend allein zu sehen gewesen sei. Auch einige Fans deuten die neue Vorschau und das gebrochene Herz unter Marlisas Kommentar als mögliche Hinweise auf ein Liebes-Aus. Bestätigt ist ein Liebes-Aus durch die bisher vorliegenden Informationen jedoch nicht. Ein Fan hat für die Influencerin unter ihrem Kommentar trotzdem schon einen gut gemeinten Rat: "Steh drüber. Ich weiß, leicht gesagt, aber schau nach vorne. Der Richtige wird kommen. Du bist eine tolle Frau." Ob die Worte tatsächlich ihre aktuelle Situation treffen oder der Trailer bewusst einen falschen Eindruck erzeugt, dürfte sich erst im Verlauf der Sendung zeigen.

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Joyn Marlisa Rudzio und William Raab, "Forsthaus Rampensau Germany"-Kandidaten

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Joyn Stella und Brenda Brinkmann, "Forsthaus Rampensau Germany"-Kandidatinnen

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