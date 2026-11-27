Prinzessin Rajwa (32) hat in Dublin für einen echten Überraschungsmoment gesorgt. Beim jordanisch-irischen Forum für neue Technologien zeigte sie sich an der Seite ihres Ehemannes, Kronprinz Hussein von Jordanien (32). Dort zog die Prinzessin in einem eleganten All-black-Look die Blicke auf sich. Besonderer Hingucker war ihr langer, gerade geschnittener Lederrock von Alexander McQueen (†40). Dazu kombinierte Rajwa einen schwarzen Rollkragenpullover von L'Agence, einen breiten Gürtel des britischen Modehauses und klassische Pumps von Jimmy Choo. Ihre Haare trug sie zu einem Pferdeschwanz gebunden.

Für Hussein stand der Besuch in Irland im Zeichen seiner Rolle als künftiger König und Repräsentant seines Landes. Zwei Tage lang hatte der Kronprinz ein volles Programm. Der Kronprinz traf unter anderem den Taoiseach, den irischen Premierminister. Außerdem kam er mit führenden Vertretern des Seanad und des Dáil Éireann zusammen, den beiden Kammern des irischen Parlaments. Auch eine Begegnung mit der irischen Präsidentin war im Rahmen seiner Reise vorgesehen. Auf Instagram machte der Kronprinz deutlich, wie wichtig ihm der Besuch ist: "Wir messen unseren Beziehungen zu Irland große Bedeutung bei und freuen uns darauf, die Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Ländern auszubauen."

Hussein ist der Sohn von König Abdullah (64) und Königin Rania. Eines Tages soll er die Nachfolge seines Vaters auf dem jordanischen Thron antreten. Bis dahin übernimmt er immer häufiger repräsentative Aufgaben im In- und Ausland. An seiner Seite steht dabei Rajwa, mit der er seit 2023 verheiratet ist. Im August 2024 wurden die beiden zum ersten Mal Eltern: Ihre kleine Tochter Iman machte das Familienglück perfekt.

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Imago Kronprinz Hussein bin Abdullah II. und Prinzessin Rajwa Al Hussein beim jordanisch-irischen ICT-Forum in Dublin

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Royal Hashemite Court/News Pictu Prinzessin Rajwa und Kronprinz Al Hussein bei ihrer Hochzeit

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