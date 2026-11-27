Leon Shankara hat aktuell eine TV-Anfrage vorliegen, die ihn ins Grübeln bringt. Im Interview mit Promiflash verriet der Social-Media-Star, der vielen als Promi-Schamane bekannt ist, dass ihm ein neues Realityformat angeboten wurde. Dabei scheint es sich um ein besonders außergewöhnliches Projekt zu handeln. "Aktuell kam jetzt wieder eine Anfrage zu einem für mich sehr krassen Format, wo ich wirklich überlegen muss, ob das was für mich ist. Ich glaube es aber eigentlich eher nicht", erklärte der ehemalige The 50-Kandidat. Ob er das Angebot tatsächlich annimmt, ist also noch ungewiss. Derzeit tendiert er allerdings eher zu einer Absage. Um welche Show es sich handelt, bleibt vorerst geheim, da Leon den Namen des Formats noch nicht öffentlich nennen darf.

Realityangebote sind für Leon längst nichts Ungewöhnliches mehr. Mittlerweile entscheidet er jedoch ganz bewusst, welche Formate zu ihm passen und welche nicht. "Anfragen kommen ja immer eine ganze Menge. Aber ich mach da nicht alles", stellte er im Gespräch klar. Da er mit seinem regulären Beruf nach eigener Aussage bereits gut ausgelastet ist, kann er die Angebote großzügig selektieren. Das mussten auch die Verantwortlichen von Good Luck Guys erfahren: Ihre Anfrage erreichte ihn kurz nach seiner Rückkehr aus Australien. "Damals waren wir direkt gerade aus dem Dschungel wieder raus. Kam 'Good Luck Guys'. Und ich so: Leute. Nee, nee, ich glaube, das ist jetzt nicht so mein Ding. Muss ich jetzt, glaube ich, nicht", erinnerte sich der Schamane. Zu weiteren Anfragen hält er sich lieber bedeckt: "Die anderen lass ich jetzt noch mal unkommentiert. Vielleicht passiert's ja doch irgendwann noch mal."

In Australien war Leon damals gemeinsam mit Kim Virginia Grey (31) unterwegs gewesen. Er hatte die Realitydarstellerin als Begleitung zum Dschungelcamp unterstützt. Damals verband die beiden noch eine enge Freundschaft. Mittlerweile haben die einstigen besten Freunde allerdings keinen Kontakt mehr. Auch öffentlich ist es um Kim ruhig geworden: Ihr Instagram-Profil ist derzeit nicht mehr zu finden. Einen offiziell bestätigten Grund für ihren Rückzug gibt es bislang nicht. Leon hatte zuletzt jedoch eine ganz eigene spirituelle Erklärung dafür. So hielt er es für möglich, dass die Energie und Kraft seiner Vorfahren etwas mit ihrem Verschwinden aus den sozialen Medien zu tun haben könnten. Belegen konnte der Schamane diese Theorie allerdings nicht. Weshalb Kim sich tatsächlich aus dem Netz zurückgezogen hat, bleibt somit weiterhin offen.

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Imago Leon Shankara beim Reveal-Event zur neuen Staffel von "Promi Big Brother", September 2026

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Imago Leon Shankara bei der Premiere der dritten Staffel von "THE 50", März 2026

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