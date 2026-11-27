Heute vor genau neun Jahren machten Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) ihr Liebesglück offiziell: Am 27. November 2017 wurde die Verlobung des Paares bekannt gegeben. Wenig später posierten die beiden überglücklich in den Gärten des Kensington-Palasts für die Fotografen, und Meghan präsentierte stolz ihren Verlobungsring. Im anschließenden BBC-Interview schwärmte Harry davon, wie schnell er sich in die US-Schauspielerin verliebt hatte. "Alle Sterne standen günstig, alles war einfach perfekt. Diese wunderschöne Frau ist mir quasi buchstäblich vor die Füße gestolpert und in mein Leben gefallen – und ich bin in ihres gefallen", erzählte der Royal. Auch über ihre gemeinsame Zukunft hatten sich die beiden bereits viele Gedanken gemacht. Für Harry stand damals schon fest, dass ihre Beziehung immer an erster Stelle stehen sollte. "Am Ende entscheidet sie sich für mich und ich mich für sie. Was auch immer wir gemeinsam oder einzeln bewältigen müssen, wir werden immer zusammen ein Team sein", erklärte er.

Wie sehr sich ihr Leben in den kommenden Jahren verändern würde, konnten Harry und Meghan damals wohl kaum erahnen. Schon im Verlobungsinterview räumten die beiden allerdings ein, dass sie auf das enorme öffentliche Interesse an ihrer Beziehung nicht vorbereitet gewesen seien. "Ich habe versucht, dich so gut wie möglich zu warnen", erinnerte sich Harry im Gespräch mit seiner zukünftigen Ehefrau. Meghan wiederum blickte voller Vorfreude auf ihre neuen Aufgaben. Dass sie dafür ihre Schauspielkarriere aufgab, empfand sie nicht als Opfer: "Ich sehe es nicht so, dass ich etwas aufgebe. Ich sehe es einfach als Veränderung. Es ist ein neues Kapitel." Nur rund zwei Jahre nach ihrer Hochzeit im Mai 2018 zogen sich die Sussexes jedoch von ihren royalen Pflichten zurück und bauten sich in Kalifornien eine neue Existenz auf.

Seit Ende August leben Harry und Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet wieder in Großbritannien. Ein Comeback als arbeitende Royals ist damit allerdings nicht verbunden. Auch das Verhältnis zwischen Harry und seinem Bruder Prinz William (44) gilt weiterhin als belastet. Überschattet wird das Verlobungsjubiläum zudem von den aktuellen Schlagzeilen um Meghans Vater Thomas Markle Sr.. Gegen den 82-Jährigen wurde in Kalifornien Anklage wegen des mutmaßlichen Besitzes von Kinderpornografie erhoben. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung. Meghan und ihr Vater haben bereits seit Jahren keinen Kontakt mehr. Ihre Kraft dürfte die Herzogin derzeit vor allem aus ihrer eigenen kleinen Familie schöpfen. Dass die beiden einmal eine Familie gründen wollten, hatte Harry übrigens schon am Tag der Verlobungsbekanntgabe verraten: "Ein Schritt nach dem anderen, und hoffentlich werden wir in naher Zukunft eine Familie gründen." Dieser gemeinsame Traum ist für Harry und Meghan inzwischen in Erfüllung gegangen.

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Chris Jackson/Getty Images Prinz Harry und Meghan Markle nahe des Kensington Palace

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Getty Images Prinz Harry und Meghan Markle posieren am 27. November 2017 nach ihrer Verlobungsbekanntgabe im Garten des Kensington-Palasts

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