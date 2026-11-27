Daniela Büchner (48) lässt es in Sachen Liebe derzeit bewusst langsam angehen. Im Interview mit Promiflash zur neuen Social-Realityshow "Vibes – Find Your Fire" sprach die Reality-TV-Darstellerin offen über ihr aktuelles Liebesleben. Dabei ging es auch darum, wie sehr ihre letzte Beziehung, die von emotionaler und körperlicher Gewalt geprägt war, bis heute nachwirkt. Seit dem Ende dieser Partnerschaft hat sich Daniela noch auf keinen neuen Mann eingelassen. "Meine letzte Beziehung ist noch gar nicht so lange her, weshalb ich mich bisher auch nicht wirklich auf etwas Neues eingelassen habe. Ich glaube, ich darf mir selbst einfach die Zeit geben, die ich brauche", erklärt Daniela. Dass sie aktuell allein ist, sei damit eine bewusste Entscheidung nach den belastenden Erfahrungen der vergangenen Jahre.

Ganz abgeschlossen hat Daniela mit dem Thema Liebe trotz ihrer schmerzhaften Erfahrungen aber nicht. Eine zufällige Begegnung mit dem Richtigen schließt sie nicht aus. "Man weiß natürlich nie, was das Leben für einen bereithält. Vielleicht gehe ich heute in den Supermarkt und treffe dort meinen Traummann. Wäre ja auch eine schöne Vorstellung", sagte sie lachend. Gleichzeitig stellte sie klar: "Aber ich bin definitiv nicht aktiv auf der Suche. Ich glaube auch nicht, dass man aufgrund vergangener Erfahrungen grundsätzlich die Hoffnung auf die Liebe verlieren muss. Ich persönlich brauche einfach noch ein bisschen Zeit für mich und auch Zeit zum Heilen." Um persönliche Veränderung und die eigenen Bedürfnisse geht es auch bei "Vibes – Find Your Fire". Neun Frauen, die sich zuvor nicht kannten, leben dafür zwölf Tage in einer Villa auf Rhodos. Motsi Mabuse (45) begleitet sie als Vertraute und Impulsgeberin. Unterstützt wird sie von der klinischen Psychologin und Psychotherapeutin Hedda Hess sowie der Sexological Bodyworkerin Stella Sieger.

Bereits zwei Wochen zuvor hatte Daniela auf Instagram offengelegt, wie sehr sie unter ihrer letzten Beziehung gelitten hatte. Sie berichtete von körperlicher und emotionaler Gewalt in den vergangenen drei Jahren. Aus Scham und Angst vor Verurteilung hatte sie lange geschwiegen. Selbst vor ihrem engsten Umfeld hatte sie vieles verborgen. Während sie öffentlich lächelte und weiterarbeitete, hatte sie die schmerzhaften Erlebnisse häufig allein mit sich ausgemacht. Anhand von vier älteren Fotos hatte Daniela gezeigt, was hinter der Fassade steckte. Dazu gehörte eine Aufnahme im schwarzen Glitzerkleid: Zunächst hatte sie sich darin schön gefühlt, nach den Erniedrigungen ihres Partners hätte sie sich jedoch am liebsten versteckt. Mit ihrer Offenheit wollte sie anderen Betroffenen Mut machen. "Wenn ich mit meiner Geschichte auch nur einem einzigen Menschen Mut machen kann, sich aus einer solchen Beziehung zu lösen, dann war es mir das wert, sie mit euch zu teilen", erklärte sie. Ihre Botschaft lautete: "Niemand sollte sich selbst verlieren, nur um jemand anderen nicht zu verlieren."

Die zehnteilige Serie "Vibes – Find Your Fire" ist aktuell in der ARD Mediathek zu sehen und wird ab dem 8. Januar 2027 im WDR Fernsehen ausgestrahlt.

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WDR / Amalia Kovaiou Daniela Büchner bei "Vibes – Find your Fire" 2026

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WDR Motsi Mabuse bei "Vibes – Find your Fire" 2026

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