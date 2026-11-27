Laura (31) Blond rudert schon zurück, bevor die neue Staffel überhaupt richtig gestartet ist. Die Influencerin, die mit bürgerlichem Namen Laura Maria Lettgen heißt, hielt sich während der Dreharbeiten zu Forsthaus Rampensau Germany mit ihrer wahren Meinung offenbar bewusst zurück – aus purer Angst vor den Konsequenzen. Im Interview mit Promiflash gestand sie offen: "Was ich gesagt habe, war vor allem gegen Ende nicht meine ehrliche Meinung." Weiter räumte sie ein: "Ich habe oftmals nicht gesagt, was ich gerne hätte sagen wollen, sonst wäre ich für immer gecancelt worden." Mehr will sie erst verraten, wenn sie die betreffenden Szenen selbst gesehen hat.

Auch Lauras Teampartnerin Nadja Großmann geht vorab klar auf Distanz zu gewissen Vorfällen im Haus und kündigt entschlossenen Gegenwind an. "Ich werde mir definitiv einen bestimmten Schuh, den man mir dort vor Ort anziehen wollte, nicht gefallen lassen und eine klare Schiene fahren", stellt die Podcasterin im Interview mit Promiflash unmissverständlich klar. Dass das Zusammenleben auf engstem Raum an den Nerven gezehrt hat, verhehlt das Duo keineswegs. Für Laura war die größte Hürde, "die Fassung zu behalten und nicht komplett auszurasten". Um die Wut im Zaum zu halten, half nach eigenem Bekunden in brenzligen Momenten auch "der eine oder andere Drink" ganz gut.

In der rustikalen Alpen-WG im österreichischen Kärnten kämpfen Laura und Nadja als eines von zehn Promiduos um den begehrten Titel. Unter den insgesamt 20 Realitydarstellern befinden sich hochkarätige Konkurrenten wie das Gespann aus Luxuslady Claudia Obert (65) und Ex-GNTM-Kandidatin Theresia Fischer (34) oder die Bachelor in Paradise-Kumpels Filip Pavlovic (32) und Marco Cerullo (38). Zudem mischen die Newcomerinnen Lilli und Jessica Zemer das Haus auf, die sich ihr Ticket ins Forsthaus zuvor in der "Realitystar Academy" sicherten. Der Staffelstart hatte zuvor allerdings für Wirbel gesorgt. Joyn musste den ursprünglich geplanten Auftakt um rund drei Wochen verschieben und bestätigte schließlich den 27. November 2026 als neuen Starttermin. Als Grund nannte der Streamingdienst produktionstechnische Probleme, die inzwischen offenbar behoben sind. Mit der Veröffentlichung der ersten Folge ist es heute nun so weit.

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Joyn Laura Lettgen, "Forsthaus Rampensau Germany"-Kandidatin

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Joyn Nadja Großmann, "Forsthaus Rampensau Germany"-Kandidatin

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