Jesse Baird wurde vor seinem Tod über Monate hinweg von seinem ehemaligen Partner gestalkt. Im Verfahren gegen Beau Lamarre-Condon kamen Einzelheiten zu den Nachstellungen ans Licht. Wie News.com.au berichtet, soll der damalige Polizist seine beruflichen Befugnisse genutzt haben, um herauszufinden, wo sich Jesse in Sydney aufhielt und wen er traf. Mit einer vorgeschobenen Begründung besorgte er sich Überwachungsvideos von einem Date des Moderators. Außerdem verschaffte er sich mehrfach Zugang zu dessen Haus und stahl bei einem Einbruch unter anderem ein Handy und ein Portemonnaie. Am 19. Februar 2024 lauerte Beau mehr als drei Stunden vor Jesses Zuhause in Paddington. Dort tötete er den 26-Jährigen und dessen 29-jährigen Partner Luke Davies mit Schüssen. Die Jury erklärte den Ex-Polizisten nach etwa zweistündiger Beratung beider Morde für schuldig. Bis zur Festlegung des Strafmaßes blieb er in Haft.

Kennengelernt hatten sich Jesse und Beau im Oktober 2022 beim Ausgehen in einem Nachtclub in Sydney. Jesse hatte eine längere Beziehung hinter sich und suchte etwas Unverbindliches. Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft entwickelte Beau dagegen weitergehende Erwartungen und eine zunehmende Fixierung auf ihn. Im Mai 2023 beobachtete er Jesse bei einer Verabredung mit einem anderen Mann. Die Überwachungsaufnahmen des Lokals erhielt er unter dem Vorwand, wegen eines möglichen Angriffs in der Gegend zu ermitteln. Laut den Schilderungen im Prozess gelangte er mit einem gestohlenen oder heimlich kopierten Schlüssel wiederholt in Jesses Zuhause. Als Jesse im August 2023 einen maskierten Eindringling überraschte und hinausjagte, erkannte er Beau nicht. Selbst nach dem endgültigen Kontaktabbruch im November 2023 hörten die Nachstellungen laut Anklage nicht auf. Beau manipulierte Jesses Auto, umging seine Blockierungen in sozialen Netzwerken und versuchte, eine Waffe zu beschaffen. Auf einer ursprünglich mit Jesse vorgesehenen Reise nach Bali soll er zudem nach einem Schalldämpfer gesucht haben. Begleitet wurde er dort schließlich von einer engen Freundin.

Zum endgültigen Bruch hatte unter anderem beigetragen, dass Jesse Beau beim Blockieren eines vermeintlichen Nebenbuhlers auf seinem Handy erwischte. Ein von Beau veröffentlichtes Blumenfoto hatte außerdem den Eindruck einer festeren Beziehung erweckt. Vor Gericht schilderte Jesses früherer Langzeitpartner Corey-Dean Thorpe, wie verängstigt der Moderator gewesen sei: "Ich habe noch nie zuvor so viel Angst in seiner Stimme gehört ... er wiederholte immer wieder: 'Er hat eine Waffe.'" Seine Schwester Kourtnee berichtete ebenfalls von Jesses Furcht vor Beau, der als Polizist Zugriff auf eine Waffe hatte. Mit einer erfundenen Krebsdiagnose hatte Beau zuvor versucht, Jesse zurückzugewinnen. Dazu versandte er eine rund 1.600 Wörter lange Nachricht über das Profil einer Freundin und gab vor, der Text stamme von ihr. In dieser Zeit verliebte sich Jesse in den Qantas-Flugbegleiter Luke. Die neue Partnerschaft beschäftigte Beau laut Zeugenaussagen weiterhin.

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Instagram / jessebairddd Jesse Baird im Dezember 2021

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Instagram / jessebairddd Jesse Baird mit seinem Freund Luke

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