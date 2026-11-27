Jen Affleck (27) und ihr Noch-Ehemann Zac Affleck haben trotz ihrer laufenden Scheidung einen ganz besonderen Familienmoment miteinander erlebt. An einem Strand in Kalifornien veranstalteten die beiden am Donnerstag gemeinsam mit ihren drei Kindern Nora, Lucas und Penelope eine Gender-Reveal-Party für ihr viertes Baby. In einem Video auf Instagram ist zu sehen, wie die Familie vor dem Meer zusammenkommt und mit Sektgläsern anstößt. Anschließend schneiden alle zusammen eine eigens für den Anlass angefertigte Torte an.

Als im Inneren eine leuchtend rosa Füllung zum Vorschein kommt, ist die Überraschung perfekt: Nach Nora und Penelope erwartet das Noch-Ehepaar ein drittes Mädchen. Die Freude darüber ist eindeutig zu erkennen. Während sich auf den Gesichtern der Eltern ein Lächeln abzeichnet, sind die Kinder außer sich. Nora fällt ihrem Papa jubelnd in die Arme und dreht anschließend aufgeregt Runden im Kreis. "Unsere Geschichte mag sich verändern, aber die Liebe zu unseren Babys wird es niemals. Wir lieben dich, kleines Mädchen", bringt Jen ihre Vorfreude noch mal in liebevollen Worten zum Ausdruck.

Das gemeinsame Fest am Strand findet nur wenige Wochen nach Jens Scheidungsantrag statt. Laut Gerichtsdokumenten, die Daily Mail einsehen konnte, reichte sie die Unterlagen am 3. November nach sieben Jahren Ehe in Provo im US-Bundesstaat Utah ein. Einen Tag später wurde die Trennung öffentlich. Aus welchen Gründen die Ehe zerbrochen ist und wie das Sorgerecht für die Kinder geregelt werden soll, lässt sich dem Antrag bislang nicht entnehmen. Kennengelernt hatten sich Jen und Zac im Jahr 2018 über Mutual, eine Dating-App für mormonische Singles. Im Juni 2019 gaben sie sich das Jawort, danach machten Nora, Lucas und Penelope das Familienglück komplett.

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Instagram / jenniferlaffleck Jen und Zac Affleck mit ihren Kids

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Instagram / jenniferlaffleck Jen und Zac Affleck erwarten ein drittes Mädchen

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