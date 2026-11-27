Heute vor genau neun Jahren gaben Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) ihre Verlobung bekannt. In ihrem damaligen Verlobungsinterview mit der BBC sprachen die beiden nicht nur über ihre Liebe, sondern auch darüber, wie herzlich Meghan von der britischen Königsfamilie aufgenommen worden war. Besonders Harrys Bruder Prinz William (44) und dessen Ehefrau Prinzessin Kate (44) freuten sich offenbar darauf, die US-Schauspielerin kennenzulernen. "Und dann konnte William es kaum erwarten, sie kennenzulernen, und Catherine ging es genauso. Da sie ja unsere Nachbarn sind, haben wir es mittlerweile schon ein paar – na ja, ziemlich oft – geschafft, uns zu treffen. Und Catherine war einfach großartig, William übrigens auch – eine fantastische Unterstützung", schwärmte Harry damals.

Auch mit seinem Vater, dem heutigen König Charles III. (78), habe das Paar mehrfach Zeit verbracht. "Jetzt ist die ganze Familie zusammengekommen und hat uns unglaublich unterstützt", betonte Harry. Meghan ergänzte: "Sie waren einfach großartig." Auch an anderer Stelle des Interviews machte Meghan deutlich, wie wohl sie sich damals im Kreis der Royals fühlte. Besonders wichtig sei es ihr auch gewesen, die Familie von Harrys verstorbener Mutter Prinzessin Diana (†36) kennenzulernen. "Die Familie war in den vergangenen anderthalb Jahren großartig. Wir haben es sehr genossen, sie kennenzulernen und mir nach und nach das Gefühl zu geben, nicht nur zur Institution, sondern auch zur Familie dazuzugehören", erzählte die damalige Schauspielerin. Harry ergänzte: "Das war wirklich etwas ganz Besonderes."

Neun Jahre später bekommen diese Worte eine ganz andere Bedeutung. Im Jahr 2020 zogen sich Harry und Meghan von ihren royalen Pflichten zurück und bauten sich in Kalifornien ein neues Leben auf. Mit ihrem Oprah-Interview, ihrer Netflix-Dokumentation und Harrys Autobiografie "Spare" gewährten sie in den darauffolgenden Jahren immer wieder Einblicke in die Konflikte innerhalb der Königsfamilie. Insbesondere das Verhältnis zwischen den Brüdern William und Harry gilt inzwischen als schwer belastet. Obwohl die Sussexes seit Ende August wieder in Großbritannien leben, steht eine öffentliche Versöhnung der Brüder bislang aus. Von der einstigen Begeisterung füreinander ist öffentlich kaum noch etwas zu spüren.

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Getty Images Prinz Harry und Meghan Markle beim Fototermin zu ihrer Verlobung am 27. November 2017 im Garten des Kensington-Palasts

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Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2022

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