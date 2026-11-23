Wer offen über erlebte Gewalt spricht, stößt im Netz nicht selten auf Misstrauen – eine problematische Dynamik, die Danni Büchner (48) gerade erneut erlebt. In den vergangenen Wochen hatte die Realitydarstellerin mehrfach über körperliche und psychische Übergriffe gesprochen, unter anderem in der ARD-Show "Vibes – Find Your Fire" mit Motsi Mabuse (45). Statt Verständnis erfährt die Witwe mit ihren Schilderungen partnerschaftlicher Gewalt nun teils offene Ablehnung. Auf Instagram zieht sie daher nun eine klare Linie, denn besonders hasserfüllte Kommentare von Frauen treffen die fünffache Mutter tief. Einige unterstellten ihr Lügen oder behaupteten sogar, sie habe die Gewalt zu Recht erfahren. Dem entgegnet Danni entschieden: "Keine Frau auf diesem Planeten hat es verdient, geschlagen zu werden oder schlecht behandelt zu werden."

In ihrem Video betont Danni, dass es ihr nicht um Aufmerksamkeit gehe. Sie wolle anderen Betroffenen Mut machen und ihren Kindern zeigen, dass sie nie wieder zu ihrem früheren Partner zurückkehren werde. Rückblickend erzählte sie, dass damals durchaus Menschen versucht hätten, ihr zu helfen, sie die Situation selbst aber nicht richtig habe erkennen können. Umso dankbarer sei sie heute dafür, dass ihre Kinder ihr diese Zeit verziehen hätten. Das Aussprechen ihrer Geschichte habe ihr eine spürbare Last genommen, und eigentlich wolle sie dieses Kapitel nun schließen. Für Mittwoch kündigte sie noch weitere Aufnahmen an, in denen sie etwas zeigen wolle, das ihr schwergefallen sei. Unter ihrem Beitrag sammelten sich viele aufbauende Nachrichten, unter anderem von Betroffenen sowie von ihrer Reality Queens-Kollegin Vanessa Nwattu (26).

Wie groß die Kluft zwischen Schein und Sein damals war, hatte Danni bereits zuvor beschrieben. Nach außen habe sie gelächelt und sei ihrem Job nachgegangen, während sie hinter verschlossenen Türen Beleidigungen, Erniedrigungen und körperliche Gewalt ertragen habe. Begonnen habe die Beziehung nach dem Tod ihres Ehemanns Jens Büchner (†49). Den Namen des vermeintlich gewalttätigen Ex-Partners nennt sie nicht. Ein Sonntagmorgen stehe exemplarisch für diese Zeit, als der Mann sie an den Haaren gezogen und ihr ins Gesicht geschlagen habe, während im Nebenzimmer eine ihrer Töchter geschlafen habe. Trotz dieser Erfahrungen gibt die Witwe die Hoffnung auf eine respektvolle Partnerschaft nicht auf: "Ich wünsche mir einfach nur für mich, dass ich irgendwann jemanden finde, dem ich vertrauen kann und wo ich weiß, das passiert nie wieder."

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Instagram / dannibuechner Danni Büchner, TV-Persönlichkeit

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Imago Daniela Büchner im September 2026 in Köln

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