Prinz William (44) soll schon genaue Vorstellungen davon haben, wie die britische Monarchie unter seiner Regentschaft aussehen könnte. Laut Daily Mail schreibt Autor Tom Sykes darüber in seinem Buch "Dukes Of Hazard", das im Februar 2027 erscheinen soll. Demnach plant der Thronfolger einen weitreichenden Umbau des Königshauses. Royale Titel sollen künftig nicht mehr automatisch durch die Abstammung vergeben werden. Stattdessen will William sie an aktive Arbeit für die Krone knüpfen. Das hätte vor allem Folgen für seinen Bruder Prinz Harry (42): Er und seine Kinder Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) könnten ihre Titel und die HRH-Anreden verlieren, sobald William König ist. Harry gehört seit seinem Rückzug 2020 nicht mehr zu den arbeitenden Royals. Auch Williams jüngere Kinder Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) wären von der Reform betroffen. Sollten sie später ein eigenständiges Berufsleben außerhalb des Palastes wählen, müssten sie ihre Titel und Anreden demnach ablegen. Für Prinz George (13) soll dagegen alles beim Alten bleiben, da seine künftige Aufgabe als Thronfolger bereits feststeht.

Im Kern der mutmaßlichen Reform sollen die Titel Prinz und Prinzessin sowie der HRH-Status künftig wie Berufsbezeichnungen funktionieren. Ein Freund Williams beschreibt dem Autor zufolge die geplante Trennlinie: "Wenn du ein arbeitender Royal bist – rausgehst, das Land bereist, diplomatische Arbeit und Regierungsarbeit leistest, eine öffentliche Rolle hast, Hände schüttelst und an einem verregneten Mittwoch aufstehst, um nach Sheffield zu fahren –, dann wirst du eine Königliche Hoheit sein und einen Prinzen- oder Prinzessinnentitel tragen." Wer diesen Dienst nicht leiste, solle hingegen als Privatbürger ohne Sonderbehandlung leben und sein Geld frei verdienen können. Archie und Lilibet erhielten das Recht auf ihre Titel, als ihr Großvater König Charles III. (78) im September 2022 den Thron bestieg. Harry und Herzogin Meghan (45) nutzen die Titel ihrer Kinder seit März 2023 öffentlich. Auf der Website des Königshauses werden sie entsprechend geführt.

Die angeblichen Pläne fallen laut dem Bericht in eine Zeit, in der das Verhältnis der Brüder weiterhin zerrüttet ist. William und Harry sollen schon seit Längerem keinen Kontakt mehr haben. Laut dem Bericht hat der Prinz von Wales derzeit kein Interesse an einer Versöhnung. Vor allem Harrys Äußerungen über Prinzessin Kate (44) sollen ihn verletzt haben. Zuletzt hieß es bereits, William dränge seinen Vater dazu, Harry und Meghan ihre Titel abzuerkennen. Auslöser soll damals der herzliche Empfang gewesen sein, den das Sussex-Paar bei einem Auftritt in Nottingham bekommen hatte. Der Thronfolger habe darin einen Verstoß gegen die Absprachen gesehen, die bei ihrem Rückzug als arbeitende Royals getroffen worden waren. Archie und Lilibet befinden sich aktuell auf den Plätzen sechs und sieben der britischen Thronfolge. Ihre HRH-Anreden werden allerdings nicht aktiv verwendet. Das gilt auch für Harrys eigene HRH-Anrede, die seit seinem Rückzug aus dem royalen Dienst ruht. Ein Platz in der Thronfolge und ein aktiver Einsatz für das Königshaus wären nach Williams mutmaßlichem Modell somit klar voneinander getrennt.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Prinz Harry und Prinz William

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Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan mit Archie und Lilibet im Disneyland, Juni 2025

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