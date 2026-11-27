Schreckmoment für Wolfram Kons (62) kurz vor einer Live-Sendung! Der RTL-Moderator erzählte jetzt in der Talkshow "Herr Llambi lädt ein" von einem Autounfall aus seiner Zeit beim Frühstücksfernsehen. Wie üblich war er frühmorgens auf dem Weg zum Sender, als sein Wagen plötzlich auf gefährliches Blitzeis geriet. Das Auto kam ins Rutschen und krachte gegen einen Brückenpfeiler. Nach eigenen Angaben blieb Wolfram bei dem Zusammenstoß unverletzt. Trotzdem wurde die Lage für ihn schnell brenzlig: Während er an der Unfallstelle warten musste, rückte der Beginn seiner Live-Sendung immer näher. Statt seinen Auftritt abzusagen, griff der Moderator kurzerhand zum Telefon und bat seine Frau um Unterstützung. Sie machte sich sofort auf den Weg, holte ihren Mann ab und fuhr ihn zum Sender. Tatsächlich schaffte es Wolfram trotz des Unfalls noch rechtzeitig ins Studio und konnte wie geplant vor die Kamera treten.

Heute kann Wolfram über den Vorfall entspannt sprechen. "Aber es ist nichts passiert", stellte er im Gespräch auf RTL Radio klar. Damals musste allerdings alles sehr schnell gehen, denn die Bergung seines Autos stand unmittelbar bevor. Am Telefon schilderte er seiner Frau die Situation: "Ich habe gesagt, Schatz, du musst mich da jetzt irgendwie hinbringen, die werden das Auto gleich bergen, aber ich habe ja gleich Sendung, kannst du mich bringen?" Seine Frau ließ ihn nicht im Stich. Wenige Minuten vor sechs Uhr traf der Moderator schließlich beim Sender ein. Auch der Besuch in der Maske musste deutlich kürzer ausfallen als sonst. Wolfram nahm den hektischen Start jedoch mit Humor. In der Radiosendung erinnert er sich: "War jetzt ein bisschen knapp, auch Maske wird überbewertet an so einem Tag, bisschen abpudern und ab ging die Luzie." Danach begann seine Live-Sendung trotz des turbulenten Morgens pünktlich.

Privat lebt Wolfram mit seiner Frau und den beiden gemeinsamen Söhnen zusammen. Seine gute Laune direkt nach dem Aufstehen kommt in der Familie allerdings nicht immer gut an. "Ich werde ja auch morgens nicht gerne gesehen", scherzte der Moderator in der Talkshow "Herr Llambi lädt ein". Auf seine morgendliche Fröhlichkeit möchte er trotzdem nicht verzichten: "So, also das kann ja auch ein bisschen nerven, die gute Laune am Morgen, aber ich habe sie halt, ich werde sie mir auch nicht abgewöhnen." Auch beim Thema Wohnort sind sich die Eheleute nicht ganz einig. Seine Frau würde gerne wieder in ihrer Heimatstadt Hamburg leben, während der gebürtige Düsseldorfer am Rheinland hängt. Ihre Sicht auf den gemeinsamen Wohnort fasst er mit ihren Worten zusammen: "Schatz, weißt du, wie sehr ich dich liebe, dass ich hier wohne im Rheinland und nicht in Hamburg?" Wolframs eigener Traumwohnort wäre hingegen der Tegernsee – am liebsten gemeinsam mit Rheinländern.

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Getty Images Wolfram Kons im November 2021

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