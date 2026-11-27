Anya Elsner (22) blickt offen auf die Beziehung zurück, in der sie vor den Dreharbeiten zu Prominent verwandt steckte. Nachdem bekannt geworden war, dass zwischen ihr und Nico Legat (28) während der Produktion in Südafrika etwas lief, ordnet der Realitystar nun die damalige Situation ein. Auf Instagram erklärt Anya, dass sie zum Zeitpunkt der Dreharbeiten erst seit knapp vier Wochen mit ihrem Exfreund zusammen gewesen sei. Hinzu kam, dass die beiden eine Fernbeziehung führten, weil ihr Exfreund nicht in Deutschland lebte. In diesem frühen Stadium könne man deshalb noch nicht von Liebe sprechen, erklärt Anya. Eine Ausrede will sie daraus allerdings ausdrücklich nicht machen. Sie macht unmissverständlich deutlich, dass weder die noch junge Beziehung noch die räumliche Distanz ihr Verhalten begründen oder entschuldigen würden.

Auf die Frage eines Fans, wie eng die Beziehung zu ihrem damaligen Partner zu diesem Zeitpunkt tatsächlich gewesen sei, antwortet Anya auf Instagram ausführlich: "Wir waren in einer Beziehung, aber noch sehr am Anfang. Wir waren knapp vier Wochen in einer Beziehung zum Zeitpunkt der Dreharbeiten und außerdem hatten wir eine Fernbeziehung, weil er nicht in Deutschland wohnt. Demnach kann man noch nicht von Liebe sprechen." Direkt im Anschluss übernahm sie jedoch die Verantwortung für ihr Verhalten. "Das gibt einem natürlich trotzdem nicht den Grund fremdzugehen und rechtfertigt gar nichts. Das war nicht okay", schreibt sie in ihrer Instagram-Story. Anya war während der Show allerdings nicht die Einzige, die nicht ganz ungebunden war. Auch Nico befand sich zu dieser Zeit in einer Verbindung: Er steckte damals in der Kennenlernphase mit Laura Parrinello, als es zwischen ihm und Anya in der Show zu der Annäherung kam.

Nach ihrer Rückkehr aus Südafrika zog Anya Konsequenzen. Sie hatte bereits bestätigt, die Beziehung zu ihrem damaligen Freund nach den Dreharbeiten beendet zu haben. Als Grund nannte sie ihre Reue. Nach ihrem Fehltritt habe sie das Gefühl gehabt, ihrem Partner nicht mehr normal in die Augen schauen zu können. Zwischen ihr und Nico war es während der Show zu einer Annäherung gekommen, obwohl beide zu diesem Zeitpunkt anderweitig liiert beziehungsweise in einer Kennenlernphase waren. Für Anyas damalige Beziehung bedeuteten die Ereignisse schließlich das Aus. Nicos Verbindung mit Laura blieb dagegen auch nach der Show bestehen. Inzwischen sind die beiden sogar verlobt. Und damit nicht genug: Nico und Laura erwarten gemeinsam ein Baby.

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Instagram / anya.elsner Anya Elsner, "Prominent verwandt"-Kandidatin 2026

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