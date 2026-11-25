Bei Jada Karabas (22) hat sich einiges verändert: Nach dem Liebes-Aus mit ihrem Freund Daniel ist sie nun wieder bei ihrer Mutter Daniela Büchner (48) auf Mallorca eingezogen. Öffentlich machte das die Auswanderin jetzt in ihrer Instagram-Story, und zwar rund um Jadas 22. Geburtstag. Große Feierlichkeiten gab es an diesem allerdings Tag nicht. Die Jurastudentin wollte ihren Ehrentag nämlich lieber völlig ruhig mit ihrer Familie zu Hause verbringen. Dass Mutter und Tochter sich jetzt wieder den Alltag teilen, merkt man auch an völlig praktischen Dingen. Jada bedient sich offenbar wieder im Kleiderschrank ihrer Mama und leiht sich von ihr unter anderem Kleider und Stiefel aus. Nach den Veränderungen in ihrem Liebesleben lebt die Studentin somit vorerst wieder im vertrauten Familienumfeld. Dort wohnt sie inzwischen Tür an Tür mit ihrer Mutter und dem Rest der Büchner-Familie.

Jada hatte den Spanier Daniel während ihres Jurastudiums an der Universität in Palma kennengelernt. Schnell gehörte er ganz fest zur Büchner-Großfamilie: Er war in der Sendung "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen" zu sehen und tauchte während der Liebesbeziehung immer wieder auf romantischen Pärchenfotos bei Instagram auf. Diese Zeiten sind jetzt scheinbar endgültig vorbei. Das erneute Zusammenleben bringt zwei Frauen unter ein Dach, die sich selbst als charakterlich sehr ähnlich beschreiben. Derzeit sind Danni und Jada gemeinsam in der RTL+-Show Prominent verwandt zu sehen. Bei den Dreharbeiten ging es zwischen ihnen jedoch nicht immer harmonisch zu. Dennoch betonte Jada, dass sie ihre Mutter liebe, und die zwei pflegen ein sehr enges Verhältnis. Auch beim Studium hält Danni zu ihrer Tochter. Als Kritik an Jadas TV-Auftritten und ihrem angeblich zu geringen Lernpensum aufkam, stellte die Fünffachmutter knallhart klar: Jada studiere inzwischen im siebten Semester Jura, schreibe gute Noten und arbeite zusätzlich.

Kurz bevor Jada wieder bei ihrer Mutter einzog, hatte ihr Liebesleben für ordentlich Gesprächsstoff gesorgt. Bei der "Hype Fight Night" am 20. November zeigte sie sich sehr vertraut mit Realitystar Jerry Menges (31). Die beiden posierten gemeinsam auf dem roten Teppich und sollen später Hand in Hand gelaufen sein. Im Gespräch mit Promiflash äußerte sich Jerry zu ihrem aktuellen Verhältnis: "Ich finde Jada attraktiv. Jada findet mich attraktiv. Aber das war's auch erst mal." Auf die Frage, ob zwischen ihnen mehr als Freundschaft sei, antwortete er: "Das können wir halt noch nicht sagen. Das ist das Problem. Das ist ... das können wir noch nicht sagen." Jada selbst meldete sich anschließend bei Instagram zu Wort und stellte direkt klar, dass sie derzeit Single ist. Gleichzeitig wies sie den Eindruck zurück, sie habe Daniel während ihrer Beziehung betrogen. Eine neue Partnerschaft mit Jerry ist bisher nicht bestätigt.

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RTL Jada und Danni Büchner, "Prominent verwandt" 2026

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Instagram / jadakrbs Jada Karabas mit ihrem Freund Daniel, November 2024

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