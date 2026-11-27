Fabio De Pasquale (32) und seine Freundin Lisa denken schon über die nächsten Schönheitsoperationen nach. Am Rande der Hype Fight Night verrieten die beiden jetzt im gemeinsamen Interview mit Promiflash, welche Eingriffe sie sich vorstellen können. Beim Realitystar steht vor allem seine Nase im Fokus. Mit einer möglichen Korrektur möchte er allerdings noch warten, da zunächst ein Boxkampf auf dem Programm steht. Schließlich will er eine frisch operierte Nase nicht im Ring gefährden. Lisa hat sogar mehrere Veränderungen im Kopf: Sie spielt mit dem Gedanken, sowohl ihre Nase als auch ihre Brüste machen zu lassen. Auch die Schwellungen unter ihren Augen stören sie. Fabio brachte die gemeinsamen Beauty-Vorhaben des Paares mit einem Augenzwinkern auf den Punkt: "Wir sind zwei kleine Baustellen."

Wie genau er sich seinen Weg zur neuen Nase vorstellt, schilderte Fabio im Gespräch ganz offen: "Ich würde irgendwie irgendwann vielleicht die Nase machen, aber dafür warte ich. Ich will erstmal boxen, dann lasse ich mir brechen und dann mache ich eine neue." Lisa hielt sich bei ihren Wünschen dagegen eher kurz. "Nase, Brüste vielleicht", zählte sie auf. Ihr Partner machte allerdings klar, was für sie ganz oben auf der Liste steht. "Also eine Sache, die sie stört, die sie wirklich wegmachen muss unbedingt (...) das sind die Malar Bags", betonte er. Dabei handelt es sich um sogenannte Wangentaschen oder Jochbeinschwellungen. Gemeint sind weiche, häufig flüssigkeitsbedingte Schwellungen unterhalb der Unterlider. Sie werden oft mit klassischen Tränensäcken verwechselt und können dem Gesicht einen müden Ausdruck verleihen. Ob und wann das Paar seine geplanten Eingriffe tatsächlich vornehmen lässt, steht bislang allerdings noch nicht fest.

Für Fabio ist das Thema Beauty-Eingriffe keineswegs neu. Bereits Anfang Februar hatte er sich einer Penisverlängerung unterzogen. Die Größe seines besten Stücks habe ihn nach eigenen Angaben schon sein ganzes Leben lang beschäftigt. Vor dem Eingriff habe sein Penis im erigierten Zustand 15 Zentimeter gemessen, anschließend seien es 19 Zentimeter gewesen. Mithilfe eines Streckgeräts sollte schließlich die gewünschte Länge von 20 Zentimetern erreicht werden. Seinen Schritt bereut Fabio offenbar nicht. "Also, ich hab etwas getan, um mich besser zu fühlen. Es hat auch funktioniert", verriet er gegenüber Promiflash. Bei weiteren Veränderungen möchte er allerdings nicht übertreiben und zieht eine klare Grenze: "Natürlich nicht übertreiben. Du willst doch nicht eine Gummipuppe werden."

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Imago Fabio De Pasquale bei den Reality Awards in Bonn, 2026

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Instagram / this.is_fabio Fabio De Pasquale mit seiner Freundin Lisa

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