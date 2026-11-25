Helene Fischer (42) denkt an ihren allerersten großen Fernsehauftritt zurück – und an eine Situation, auf die sie damals niemand vorbereitet hatte. Im Jahr 2005 feierte die Sängerin in der ARD-Show "Das Hochzeitsfest der Volksmusik" ihr TV-Debüt. An ihrer Seite stand damals Florian Silbereisen (45), mit dem sie später viele Jahre liiert war. Für die noch unerfahrene Sängerin stellte der Auftritt eine besondere Herausforderung dar. Wie sie nun gegenüber Bild erzählte, hatte sie im Vorfeld niemand darauf vorbereitet, wie eine Fernsehproduktion abläuft und was sie vor den Kameras erwartet. "Ich wusste nicht, wie das mit den Kameras funktioniert. Ich war völlig überfordert. Mir hatte das vorher niemand erklärt. Aber irgendwie ging's dann doch", erinnert sich Helene. Nach außen versuchte sie, möglichst gelassen zu wirken. In ihrem Inneren sah es allerdings ganz anders aus: Von echter Entspannung war die Newcomerin bei ihrer TV-Premiere weit entfernt.

Mehr als 20 Jahre später füllt die Sängerin ganze Stadien. Auch nach ihrer zweiten Schwangerschaftspause kehrte sie ins Rampenlicht zurück. Im Juni 2026 startete Helene ihre 360°-Stadiontour. Im Gespräch mit der Stuttgarter Zeitung hatte sie betont, dass sich das Konzept der Show bewusst von ihren bisherigen Tourneen abheben soll. Dabei hatte die Musikerin eigentlich nie vor, ein Star zu werden. "Ich war nie der Typ, der gesagt hat: Ich will berühmt sein", stellte sie gegenüber Bild klar. Ihre Begeisterung für die Musik und ihre Freude am Auftreten gaben ihr jedoch den nötigen Antrieb. Begonnen hatte ihre Karriere mit einer Ausbildung im Musicalbereich. Von dort aus entwickelte sich ihr Weg nach und nach weiter und führte sie schließlich ins Fernsehen sowie auf die großen Showbühnen.

Florian Silbereisen, der Helene bereits bei ihrem ersten Fernsehauftritt zur Seite stand, wurde später auch privat zu einem wichtigen Menschen in ihrem Leben. Viele Jahre waren die beiden ein Paar, bevor sie sich 2018 trennten. Inzwischen hat die Sängerin ein neues Liebesglück gefunden und ist Mutter von zwei Töchtern. Ihr Familienleben hält sie jedoch weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Trotz ihrer großen Karriere legt Helene abseits der Bühne viel Wert auf Ruhe. Dabei versucht sie, Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren. Seit ihrem Debüt beim "Hochzeitsfest der Volksmusik" ist inzwischen viel Zeit vergangen. Für die Künstlerin selbst wirkt diese Zeitspanne allerdings deutlich kürzer. "Es fühlt sich gar nicht so lange an", erzählte sie der Zeitung Bild mit Blick auf ihre Anfänge im Showgeschäft.

Anzeige Anzeige

Getty Images Helene Fischer, Sängerin

Anzeige Anzeige

Imago Helene Fischer und Florian Silbereisen bei der ARD-Show "Das Hochzeitsfest der Volksmusik", 2005

Anzeige Anzeige