Mit dem "Adventsfest der 100.000 Lichter" läutet Florian Silbereisen (45) auch in diesem Jahr die Weihnachtszeit ein. Am Samstag, dem 28. November, wird die festliche Musikshow ab 20:15 Uhr live aus dem thüringischen Suhl im Ersten sowie in der ARD Mediathek übertragen. Für den vorweihnachtlichen Abend begrüßt der Moderator zahlreiche Stars der Schlagerwelt, darunter Andrea Berg (60), Marianne Rosenberg (71), Semino Rossi (64), Vanessa Mai (34), Andy Borg (66) und Ross Antony (52). Doch neben musikalischen Highlights und festlichem Lichterglanz wird es in diesem Jahr auch einen besonders emotionalen Moment geben: Mit einem Teil der Sendung möchte das Team an die plötzlich verstorbene Chef-Kostümbildnerin Elke Schleuß-Gillmeister erinnern. Wie Florian im Gespräch mit der SuperIllu verriet, hatte sie bis kurz vor ihrem Tod noch an den Vorbereitungen für die diesjährige Weihnachtsshow mitgewirkt.

Schon zu Beginn des Adventsfestes wird die Handschrift der verstorbenen Kostümbildnerin noch einmal sichtbar: Wenn die kleinen Weihnachtsengel den roten Vorhang öffnen, tragen sie die mit viel Liebe von Elke entworfenen Kostüme. Für Florian ist das ein Moment, der von Trauer, aber auch von Stolz geprägt ist. Zudem soll Rolf Zuckowski (79) bei seinem Auftritt an die Verstorbene erinnern. Für musikalische Unterhaltung sorgen an diesem Abend unter anderem auch Ella Endlich (42), Claudia Jung (62), Patrick Lindner (66), Simone Sommerland, Nino de Angelo (62) und Dick Brave. Darüber hinaus hält Florian an den lieb gewonnenen Traditionen seiner Weihnachtsshow fest. So wird das Friedenslicht aus Bethlehem als Zeichen der Hoffnung, des Friedens und des Zusammenhalts in der Sendung empfangen, während das Nürnberger Christkind den kleinen Gästen ihre Fragen beantwortet.

Wie eng Elke bis zuletzt in die Produktion eingebunden war, verdeutlichte Florian im Gespräch mit der SuperIllu: "Bis vor ein paar Tagen hat Elke die 'Adventsfest'-Show für Samstag vorbereitet, es gab tägliche Gespräche mit dem Team." Trotz des schmerzlichen Verlusts möchte der Moderator seinem Publikum einen stimmungsvollen Start in die Vorweihnachtszeit ermöglichen. Für ihn markiert die Sendung den Beginn einer Zeit, "in der wir näher zusammenrücken und gemeinsam die Vorfreude auf Weihnachten teilen möchten". Das "Adventsfest der 100.000 Lichter" ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil des vorweihnachtlichen Fernsehprogramms im Ersten und verbindet mit Schlagermusik, Kinderchören und traditionellen Weihnachtsbräuchen musikalische Unterhaltung mit besinnlichen Momenten.

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Imago Florian Silbereisen bei den "Schlagerchampions" 2026 im Velodrom

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Getty Images Florian Silbereisen und Ross Antony im November 2016

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