Bei der Jubiläumsausgabe der ARD-Show "Schlagerbooom" in Dortmund hat eine irritierende Einblendung für Rätsel gesorgt. Während die Band Druckluft auf der Bühne für ausgelassene Partystimmung sorgte, war im Fernsehen plötzlich Florian Silbereisen (45) zu sehen. Allerdings wirkte er dabei ernst und beinahe unbeteiligt. Zur feiernden Menge in der Halle passte dieser Gesichtsausdruck so gar nicht. Inzwischen hat der Moderator das Rätsel selbst gelöst, wie Joyn berichtet. In einer Videobotschaft auf der Instagram-Seite von Druckluft stellte Florian klar, dass es sich nicht um ein aktuelles Livebild gehandelt habe. Stattdessen wurde versehentlich eine Aufnahme aus den Proben gezeigt. Dabei war der Entertainer zu diesem Zeitpunkt bester Stimmung: Gemeinsam mit zahlreichen Fans stand er direkt neben der Bühne, feierte ausgelassen und sang bei dem Auftritt der Band kräftig mit.

Doch wie konnte es überhaupt zu der Panne kommen? Florian erklärte, dass dahinter der Notfallplan der Liveshow stecke. Die Proben würden vorab aufgezeichnet, um bei einem Stromausfall oder technischen Problemen während der Übertragung vorübergehend Ersatzbilder einspielen zu können. Sollte auf dieses Material zurückgegriffen werden, werde dies normalerweise auch entsprechend gekennzeichnet, versicherte der Moderator. Diesmal hat allerdings jemand im Übertragungswagen im falschen Augenblick einen Knopf gedrückt. Dadurch landete das unpassende Bild des Showmasters im Programm. Böse ist Florian deswegen nicht. Er zeigte Verständnis für den Fehler und verwies auf den enormen Stress, der bei Liveproduktionen herrscht, wie Joyn berichtet. Über seine wahre Stimmung während des Auftritts sagte er in dem Clip: "Als Druckluft auf der Bühne stand, stand ich zusammen mit ganz vielen Fans direkt neben der Bühne, wir haben lautstark mitgesungen, wir haben gefeiert und wir hatten 'ne Menge Spaß."

Die seltsame Einblendung blieb an diesem Abend jedoch nicht der einzige technische Patzer. Als Florian die kommenden Termine von "Schlagerbooom" ankündigte, tauchte auf den Bildschirmen ein fehlerhaftes Banner auf. Anstelle der Jahreszahl 2027 war dort fälschlicherweise 2017 zu lesen. Die Aufregung um seine angeblich schlechte Stimmung nahm der Moderator gelassen und mit Humor. In seiner Videobotschaft spielte er selbst auf die irritierten Reaktionen der Zuschauer an und fragte scherzhaft: "Warum guckt denn der Silbereisen so blöd und so ernst?" Florian präsentiert "Schlagerbooom" bereits seit der ersten Ausgabe im Jahr 2016. Die große Musikshow gehört damit seit einem Jahrzehnt fest zum Fernsehprogramm der ARD. Neben seinen Moderationen steht er selbst als Sänger auf der Bühne und ist als Schauspieler im Einsatz, zum Beispiel als Kapitän in der Reihe "Das Traumschiff".

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Imago Florian Silbereisen bei den "Schlagerchampions" 2026 im Velodrom

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Imago Florian Silbereisen beim Adventskonzert des Bayerischen Ministerpräsidenten im Cuvilliés-Theater, München, 15.12.2025

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