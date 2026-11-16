Nach Hygiene-Kritik: René Dost kontert Matthias Mangiapane

René "Redo" Dost (58) lässt die Kritik von Matthias Mangiapane (43) nicht einfach so stehen. Der Gastronom, der gemeinsam mit dem Realitystar beim "Promihof" angetreten war, hat sich jetzt in einem TikTok-Video zu den Hygienevorwürfen seines ehemaligen Mitstreiters geäußert. Dabei setzt er voll auf Sarkasmus: Statt sich gegen die Vorwürfe zu wehren, greift René sie provokant auf und treibt sie völlig auf die Spitze. Er zählt spöttisch auf, er sei eben laut, trage klappernden Armschmuck, beschäftige eine Haushälterin und fahre einen Maybach – und liefert damit die Bestätigung gleich selbst. Auch zu Matthias' Rolle bei seinem frühen Aus hat der Unternehmer etwas zu sagen. Mit spöttischem Unterton erklärt er: "Und dafür möchte ich dir persönlich noch mal danke sagen, dass du dich dafür eingesetzt hast." Aus seiner Zeit auf dem Hof zieht René außerdem ein klares Fazit: "Ich habe für mich noch mal verstanden: Reality ist nichts für mich."

Damit ist Renés Konter aber noch lange nicht vorbei. Im weiteren Verlauf des Clips legt er sogar noch eine Schippe drauf und überhäuft Matthias regelrecht mit Lob. "Für mich bist du einer der größten Reality Stars, den die Welt gesehen hat", schwärmt er in dem Video. Kurz darauf fügt er hinzu: "Du bist einfach ein richtig geiler Typ." Zum Schluss betont René gleich mehrmals, dass er vor Matthias den Hut ziehe. Dazu nimmt er im Video auch tatsächlich seine weiße Redo-Kappe vom Kopf. Als Kulisse für sein Statement hat der Gastronom eine Bar gewählt. Von dort aus wendet er sich direkt an die Kamera und verleiht seinen Worten durch eine ausdrucksstarke Mimik und dynamische Gesten zusätzlichen Nachdruck. Gleich im Intro des Videos sorgt zudem ein eingeblendeter Ausschnitt für Kontext, in dem Matthias seine Kritik an René formuliert.

Auslöser für den Schlagabtausch waren Aussagen von Matthias über das Zusammenleben auf dem "Promihof". Die Vorwürfe des Realitystars wiegen schwer: René soll die Toilette vollgepinkelt, sich in der Küche die Zähne geputzt und sich direkt über dem schmutzigen Geschirr rasiert haben. Für Matthias ein absolutes No-Go. Er stellte unmissverständlich klar, dass daran auch Renés Status als erfolgreicher Gastronom, Unternehmer und Millionär absolut nichts ändere. Als René und Meike in der Show zur Wahl standen, war Matthias nach eigener Aussage erleichtert, dass Meike bleiben durfte. René musste den Hof daraufhin als erster Kandidat verlassen.

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Joyn René "Redo" Dost in "Promi Big Brother"

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Imago Matthias Mangiapane, August 2026

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