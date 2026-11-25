Wie hat Celine Müllers Familie auf ihre Liebe zu René "Redo" Dost (58) reagiert? Darüber spricht die Konditormeisterin jetzt ganz offen. In einem aktuellen Video auf Instagram erzählt Celine, wie ihre Liebsten von der Beziehung mit dem 33 Jahre älteren Social-Media-Star erfahren haben. Zunächst stellt sie klar, dass sie sich auf den Rückhalt ihrer Familie verlassen kann: "Meine Eltern sind brutal supportive, die stehen brutal hinter mir." Ein Detail hat es allerdings in sich. Denn ausgerechnet ihren Vater hatte Celine nicht persönlich eingeweiht, bevor die Romanze öffentlich wurde. Dieser stieß erst im Internet auf die Nachricht, dass seine Tochter mit René zusammen ist. "Ich habe es meinem Papa tatsächlich gar nicht gesagt – am nächsten Tag hat er es über Social Media erfahren", gesteht Celine. Damit erreichte die öffentliche Verkündung ihren Vater, bevor sie selbst ihm die Beziehung persönlich erklären konnte.

Lange ließ die Reaktion des Vaters nicht auf sich warten. Kurz nachdem er im Netz auf die Liebesnachricht gestoßen war, meldete er sich bei seiner Tochter – und zwar mit einer Sprachnachricht, die ganze drei Minuten lang war. Die Länge der Audionachricht verunsicherte Celine zunächst. "Ich dachte: Um Gottes willen, was passiert jetzt?", erinnert sie sich in ihrem Video an diesen Moment. Welche Worte ihr Vater in der Nachricht genau an sie richtete, behält die Konditormeisterin allerdings für sich. Sie macht jedoch deutlich, dass sowohl er als auch ihre Mutter sie unterstützen. Celine und René sind seit Ende Oktober 2026 ein Paar. Kennengelernt hatten sich die beiden im Zusammenhang mit Renés "100-Tage-Chef-Challenge". Die Karlsruherin hatte sich für das Projekt beworben. Nach einer zufälligen Begegnung auf Mallorca sprach sie ihn schließlich direkt darauf an.

Inzwischen verbindet das Paar nicht nur das Privatleben, sondern auch der berufliche Alltag: Celine ist in Renés Unternehmen eingebunden und leitet eines seiner Restaurants in Potsdam. Öffentlich gemacht hatte René sein neues Liebesglück nach seiner Teilnahme an Promi Big Brother. Gegenüber Bild hatte der Gastronom von seinem neuen Liebesglück geschwärmt. "Es fühlt sich total schön an", hatte er über die Beziehung mit Celine erzählt. Dabei hatte der Gastronom auch beruflich große Stücke auf seine Freundin gehalten: Nach seinen Angaben hatte sie den Umsatz in seinem zuvor schwächelnden Potsdamer Restaurant innerhalb eines Monats um 60 Prozent gesteigert. Ihre zielstrebige Art hatte ihn schon beim Kennenlernen beeindruckt. Der Weg zum neuen Glück war für René allerdings nicht leicht gewesen. Vor der Beziehung mit Celine war er drei Jahre lang Single gewesen. Nach früherem Liebeskummer war es ihm nach eigener Aussage schwergefallen, einer Frau wieder zu vertrauen.

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Instagram / rene.redo René "Redo" Dost und Celine Müller, November 2026

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Instagram / rene.redo René "Redo" Dost und Celine Müller, November 2026

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