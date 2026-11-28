Für Filip Pavlovic (32) war die Zeit im Forsthaus offenbar alles andere als ein Spaziergang – und das lag nicht etwa an knallharten Wettkämpfen. Im Interview mit Promiflash verrät der 32-Jährige nun, dass ihm die Dreharbeiten für Forsthaus Rampensau Germany vor allem in der Anfangsphase gehörig zusetzten. Der überraschende Grund für seinen Durchhänger: Es wurde gefühlt am laufenden Band gefeiert. Der Dauerpartymodus trieb den Ex-Dschungelkönig sogar so sehr an seine Grenzen, dass er ernsthaft über einen freiwilligen Ausstieg nachdachte: "Gerade am Anfang, als gefühlt jeden Abend nur Party angesagt war. Irgendwann hatte ich einfach mehr Lust auf Challenges als auf die nächste Party", so Filip.

Doch nicht nur die ausgelassene Feierlaune dürfte bei Fans des Formats für reichlich Gesprächsstoff sorgen: Hinter den Kulissen soll es zwischen den Promis auch ordentlich gekracht haben. Mit wem genau er besonders oft aneinandergeriet, behält Filip vor der Ausstrahlung noch für sich. "Aber so viel kann ich sagen: Die eine oder andere Auseinandersetzung wird es definitiv geben", kündigt er vielsagend an. Seiner Beobachtung nach gaben sich viele Kandidaten in den ersten Tagen noch handzahm und zeigten sich von ihrer Schokoladenseite. Erst als die Bedingungen mit der Zeit spürbar ungemütlicher wurden, sei nach und nach ans Licht gekommen, wie die einzelnen Mitstreiter wirklich ticken. Trotz aller anstrengenden Momente blickt Filip heute jedoch ohne Reue auf das Abenteuer zurück: "Ich bereue nichts. Am Ende gehört alles dazu. The show must go on – willkommen im Showbusiness!"

Mit seinen gemischten Gefühlen steht Filip in der neuen Staffel allerdings nicht allein auf weiter Flur. Auch Giuliano Lorenzo Hediger, der gemeinsam mit seinem Vater Paolo ins Forsthaus eingezogen ist, empfand die Zeit vor Ort als emotional extrem belastend. Kurz vor dem Staffelstart fand der Realitystar deutliche Worte für die Produktion: Er bezeichnete "Forsthaus Rampensau Germany" als das schlimmste Format, an dem er jemals teilgenommen habe. Verantwortlich für seinen massiven Unmut machte er vor allem zwei andere Kandidaten, die seiner Ansicht nach künftig von keiner Show mehr gebucht werden sollten. Um wen es sich bei diesen beiden Störenfrieden konkret handelt, ließ Giuliano vorerst offen. Wie sich die Spannungen unter den Forsthäuslern genau entladen, können die Zuschauer ab dem 27. November auf Joyn verfolgen.

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Imago Realitystar Filip Pavlovic im September 2025 in Köln

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Joyn Filip Pavlovic und Marco Cerullo, "Forsthaus Rampensau Germany"-Kandidaten

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