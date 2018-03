Will sich Fiona Erdmann (28) etwa für eine Rolle in einem neuen Superheldenfilm bewerben? Am Strand von Dubai trainiert sie in der prallen Mittagssonne, bei 28 Grad ohne Schatten, und scheint noch nicht mal zu schwitzen! Als sei es das leichteste der Welt stemmt sie wie ein weiblicher Hulk offenbar mühelos eine riesige Langhantel.

Danach folgt eine Übung an den "Wilden Seilen", bei der das Model zwei dicke Taue wellenförmig durch die Luft schwingt. Doch damit ist das Power-Workout noch nicht beendet! Videos auf ihrem Instagram-Account beweisen, dass Fiona auch beim Training ohne Hilfsmittel eine gute Figur macht. Was ist das Geheimnis der ehemaligen GNTM-Kandidatin?

Fiona scheint selbst ihre beste Kundin zu sein. Seit 2015 gibt es das "Körperform Exceed Bootcamp by Fiona Erdmann", das vor allem Frauen und Mädchen bis 35 Jahre anspricht. Und das ist kein Ponyhof, wie die Webseite verkündet. "Bei uns gibt es keinen Cheat-day, keine Ausreden und vor allem kein 'ich kann nicht mehr'! Ja, du hast richtig gehört! Wir werden dich nicht mit Samthandschuhen anfassen und wir werden dir auch nicht versprechen, dass du dich auf jeden neuen Tag in unserem Camp freuen wirst!", verspricht der Internetauftritt. Was denkt ihr darüber? Würdet ihr gerne an so einem Bootcamp teilnehmen, wenn ihr hinterher so unglaublich fit seid wie Fiona? Stimmt ab! Dass sogar die heiße Konkurrenz für den weiblichen Hulk Problemzonen hat, könnt ihr euch im Clip am Ende des Artikel ansehen.

Facebook / Fiona Erdmann Fiona Erdmann, Model

Facebook/ Fiona Erdmann Fiona Erdmann, deutsches Model

WENN Fiona Erdmann, Model

Würdet ihr an Fionas Bootcamp teilnehmen? 128 Stimmen 76 Nein, die Anstrengung ist es mir dann doch nicht wert! 52 Klar, ich werde mir das gleich mal ansehen!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de