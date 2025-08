Rassistische Beleidigung: Patricia Blanco verklagt Co-Star

Patricia Blanco (53) hat Anzeige gegen ihren Kollegen Kevin Schäfer erstattet. Der Auslöser war ein Vorfall bei den Dreharbeiten zur Wiedersehensshow für die Sendung Villa der Versuchung, in der die beiden Realitystars aktuell zu sehen sind. Die Tochter des Schlagerstars Roberto Blanco (88) wirft dem Prince Charming-Star vor, sie rassistisch beleidigt zu haben. "Zuerst war es eine Mischung aus Beleidigungen und Bodyshaming. Plötzlich sagte er zu mir: 'Schau dich mal an, du siehst aus wie ein Affe!' Das ist für mich hochgradig rassistisch", schildert sie laut Bild unter Tränen. Für Patricia wurden mit dieser Beleidigung Grenzen überschritten – sie erklärt, sie hätte sich einen Verweis vom Set für Kevin gewünscht.

Patricias Manager Daniel Wiese habe sich nach dem Vorfall an die Produktionsfirma Banijay Germany GmbH gewendet, um die Tonspur in die Hände zu bekommen, die Kevins mutmaßliche Beleidigung beweist. "Doch die Produktionsfirma wies uns darauf hin, dass wir nur über Rechtsmittel an die Tonspur kommen. Wir hoffen, dass sie im Rahmen des Ermittlungsverfahrens von der Polizei als Beweismittel sichergestellt wird", erklärt Daniel. Die entsprechende Anzeige wegen Beleidigung wurde in Köln eingereicht. Schon vor einigen Tagen hatte Patricia zudem angekündigt, sich wegen eines rassistischen Vorfalls aus der Reality-TV-Branche zurückziehen zu wollen.

Kevin hingegen kann bei sich kein Fehlverhalten erkennen. "Ja, das Wort Affe ist gefallen, jedoch nicht in einem rassistischen Zusammenhang. Auf jede Reaktion folgt eine Gegenreaktion", gibt er gegenüber Bild an. Patricia habe zuerst damit angefangen, ihn zu beleidigen – sie soll Kevin als "magersüchtig" beschimpft haben und gesagt haben, er sehe aus wie ein Hund. Auch homophobe Äußerungen seien bereits bei den Dreharbeiten in Thailand vorgekommen. Der Kölner habe daher nur versucht, sich zu verteidigen. Kevin beteuert: "Eine Gegenanzeige wurde bereits erstattet und sie wird Post von meiner Anwältin erhalten."

IMAGO / BREUEL-BILD Patricia Blanco im Mai 2025

Joyn / Michael de Boer Der "Villa der Versuchung"-Cast von Staffel 1

