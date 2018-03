Diese Trennung hat wohl ganz Deutschland berührt – und offenbar auch sehr viele wütend gemacht. Das einstige DSDS-Traumpaar Sarah (24) und Pietro Lombardi (24) trennt sich im Oktober, nachdem sehr pikante Bilder der jungen Mutter mit ihrem Ex-Freund aufgetaucht sind. In der Trennungsshow "Sarah & Pietro – Die ganze Wahrheit" konnten beide ihre Sicht der Dinge erklären – doch besonders die Sängerin ist dabei offenbar gar nicht gut weggekommen!

Immer wieder weint Sarah in der dreiteiligen Sendung, macht wiederholt deutlich, dass sie sich doch so sehr wünsche, dass Pietro ihr noch eine Chance gibt. Inzwischen weiß man wohl: All das war nicht wahr! Denn am Wochenende tauchten Bilder auf, die Sarah und Michal in Holland zeigen, die beiden sollen schon monatelang heimlich ein Paar sein. Eine Tatsache, die die Fans jetzt so richtig sauer macht. Bei Facebook kassiert die Musikerin unter jedem Post tausende Wut-Kommentare, jedes Foto löst einen regelrechten Shitstorm aus.

Beiträge wie: "Was bist du doch für ein verlogenes Stück! In der Sendung rumheulen, dass du keine Trennung willst und mit dem neuen Stecher auf dem holländischen Weihnachtsmarkt bummeln", "Das Bild ist eindeutig, da ist auch nichts gestellt oder sonst was" oder "Höre endlich auf so zu tun, als wärst du traurig über die Trennung bei deinen Interviews. Dein Handeln spricht dagegen, du bist unehrlich" geben die Stimmung auf Sarahs Pinnwand wieder.

Getty Images Entertainment Pietro und Ehefrau Sarah Lombardi

Promiflash Sarah Lombardi mit ihrer Affäre Michal T. auf dem Weihnachtsmarkt in Maastricht

Getty Images Pietro und Sarah Lombardi bei der "Movie Meets Media" 2014



