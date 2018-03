Am Sonntag verstarb Hollywood-Legende Zsa Zsa Gabor (✝99). Eisern hielt die zuletzt bettlägrige Film-Diva durch, bis ihr nun ein Herzinfarkt das Leben nahm. Und das war bis zuletzt sehr erfüllt und aufregend!

Die makellose Schönheit der gebürtigen Ungarin konnte schon in jungen Jahren nicht übersehen werden: Mit 19 wurde Zsa Zsa daher im Jahr 1936 zur Miss Ungarn gewählt. Doch das Multitalent sollte sich nicht nur über sein Aussehen profilieren. 1952 spielte die Wahl-Amerikanerin zum ersten Mal in einem Film mit ("Lovely to Look At") – der Beginn einer großen Karriere. Bis 1993 arbeitete sie als Schauspielerin, nebenbei sang sie noch Operetten und schrieb Bücher.

Doch an erster Stelle im Leben der begehrten Blondine stand zweifelsohne die Liebe. Mit 20 Jahren heiratete Zsa Zsa zum ersten Mal. Insgesamt schritt die Ikone neunmal vor den Traualtar. Ehe Nummer acht mit Felipe de Alba hielt mit einem Tag am kürzesten von allen. Da Zsa Zsa zum Zeitpunkt der Eheschließung noch mit Ehemann sieben, Michael O'Hara, liiert war, galt die Trauung aber ohnehin als nicht rechtskräftig. Am längsten hat der Bund mit ihrem letzten Ehemann, Frédéric von Anhalt (73), gehalten. Insgesamt waren die zwei 30 Jahre lang ein glückliches Ehepaar – bis zu Zsa Zsas Tod.

