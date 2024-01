"Ich fühle mich hundeelend": Frédéric von Anhalt in Klinik!

Das hätte auch anders ausgehen können! Der Adoptivprinz Frédéric von Anhalt (80) war in den 90-er Jahren nach Amerika gezogen, hatte dort die Hollywood-Ikone Zsa Zsa Gabor (✝99) kennen und lieben gelernt und lebte in Saus und Braus. Allerdings verstarb seine Frau vor einigen Jahren. Seitdem führt die TV-Bekanntheit den luxuriösen Lebensstil wohl alleine weiter – und das wurde ihm beinahe zum Verhängnis. Kürzlich musste Frédéric in ein Krankenhaus eingeliefert werden!

Grund dafür waren wohl die Folgen eines Küchenbrands in seinem Penthouse in Los Angeles, berichtete BILD. "Als ich die Gasplatte mit meinem Feuerzeug anzünden wollte, schoss plötzlich eine hohe Stichflamme hervor. Ich wich zurück und fiel nach hinten mit dem Kopf auf den Boden", erklärte der Geschäftsmann. Der Rauch des entstandenen Brandes löste den Alarm aus, wodurch die Rettungskräfte alarmiert wurden. Frédéric wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der einstige Kampf der Realitystars-Kandidat habe die giftigen Gase eingeatmet und müsse für ein paar Tage in der Klinik bleiben. "Es geht mir hundeelend. Meine Brust schmerzt wie die Hölle, ich kann kaum sprechen und auch nicht richtig sehen, weil meine Augen so brennen. Auch seelisch zieht mich das alles ziemlich runter", klagte der 80-Jährige im Interview mit BILD.

Getty Images Zsa Zsa Gabor und Frédéric von Anhalt, 1989

Timm, Michael Prinz Frédéric von Anhalt bei der Berlin Fashion Week, 2022

Getty Images Prinz Frédéric von Anhalt in Los Angeles

